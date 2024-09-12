新北將再增60處科技執法！大漢橋2個月取締破萬件　罰金642萬

▲新莊區中正路、思源路口設置科技執法指示牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市14個行政區7月1日新增27處科技執法，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，其中新莊區中正路右轉大漢橋部分，最外側僅能右轉環漢路，科技執法以來，即便在路口設置標誌「前方路段科技執法禁止上大漢橋」，仍有汽機車強行繞過黃色警示柱上大漢橋，實施2個月來，違規總件數1萬770件，罰單總金額約642萬元，10月底將再增35處科技執法，年底前又再增加25處，屆時全新北市將達到140處科技執法。

據統計，新莊區中正路、思源路口7月1日開始執行科技執法後，外側往環漢路專用道，違規右轉上大漢橋，至9月11日止，2個多月共取締1萬770件，平均單月破5000件，在同類型「路口安全自動偵測系統」設置的63處中，用路人被取締件數最多的地點，罰單總金額約642萬元，10月底新北市將再增35處科技執法，年底前總設置將達60處。

新北市交通大隊表示，此路段車輛容易違規右轉上大漢橋，與正常右轉上大漢橋車流有交會，嚴重影響行車動線，增加交通事故風險，目前已設置相關標誌標線指引行向，且加裝回復型黃色警示柱並加派員警及義交協助疏導，科技執法以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，呼籲民眾應遵照道路標誌標線行駛，避免影響交通安全。

▼大漢橋上橋處設置黃色警示桿 。（圖／記者陳以昇翻攝）