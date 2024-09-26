竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

▲新竹縣政府與經濟部水利署第二河川局合作辦理「113年青年志願服務活動-溪 我一起守護」新竹頭前溪淨溪活動，超過120位青年志工加入。（圖／新竹縣政府教育局提供，以下同）

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府響應每年9月世界河川日及SDGs環境永續教育議題，25日與經濟部水利署第二河川局合作辦理「113年青年志願服務活動-溪 我一起守護」新竹頭前溪淨溪活動，現場有來自明新科技大學、豐湖社區大學、磐石高中、世界高中、新豐鄉水環境守護協會、新豐社區、波羅社區、中崙社區等超過120位青年志工加入，一同攜手清除頭前溪右岸興隆大橋上下游共約450公尺範圍內之溪邊垃圾。

新竹縣陳見賢副縣長也親自到場勉勵並肯定各青年志工參與淨溪活動，陳副縣長表示，新竹縣致力於推動青年公共參與，111年起推動「新竹縣政府青年志願服務(教育類)運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」，3年來已招募大專院校、高中職、社區發展協會、民間團體等超過20個單位加入教育局青年志工運用單位的行列，並培育出超過500名青年志工，今年特別以「環境保護」為主軸，辦理2場次超過百人的實際志願服務行動，繼今年5月辦理紅樹林淨灘，受到廣大青年志工迴響，今天接續辦理頭前溪淨溪活動，以實際行動守護地球。

▲▼青年志工響應淨溪活動，以實際行動守護地球。

來自菲律賓就讀明新科技大學工業工程與管理系的索妃亞同學說，很榮幸能參加這次的志願服務活動，可以把自己在課堂上所學習到的環境永續理論知識，實際運用到日常生活中，這是人生第一次參加淨溪活動，且活動融入ICC川廢調查，讓淨溪活動更具教育意義。這個難得的初體驗，讓異鄉來台求學的學子，能夠與臺灣青年志工一起攜手服務社區回饋社會，對於青年志工的環保意識和職涯發展都是很棒的啟發。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，「新竹縣政府青年志願服務(教育類)運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」推行有成，教育局針對運用單位規劃一系列訓練及教育課程，落實輔導精進措施，年底則進行當年度運用單位的評鑑會議，期望提升青年志願服務工作品質，明年也將持續推動此計畫，歡迎有興趣的志工團體加入教育局青年志工運用單位的行列，詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2814。