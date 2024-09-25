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基隆覺修宮150周年慶典遶境　邱佩琳：展現文化傳承凝聚力

▲基隆覺修宮150周年慶典遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆覺修宮150周年慶典遶境。基隆市副市長邱佩琳（左4）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

老爺廟覺修宮建廟150周年慶典以“傳承與創新”為主題，展現了廟宇深厚的文化底蘊和社區凝聚力。建廟150周年慶典活動包括開幕儀式、老爺盃舞蹈比賽、博聖筊大賽、義診活動、布袋戲演出、哨船頭拜囍事市集及踩街繞境祈福儀式等一系列活動，吸引了眾多信眾和來賓共襄盛舉。

150周年慶典活動以繞境祈福為圓滿落幕，遶境活動是我們文化的重要一環，繞境期間，舞龍、舞獅、陣頭等傳統音樂結合現代元素精彩演出不斷，田都元帥陣頭成員身著鮮豔的傳統服裝，飾以精美的頭飾，完美詮釋了田都元帥的威武形象，其精彩的表演和獨特的風格成為全場的焦點，為此次盛典增添了不少色彩，通過這樣的儀式，我們不僅向田都元帥祈求平安與順利，也增進了彼此的聯繫，展現了社區的凝聚力。

▲基隆覺修宮150周年慶典遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

副市長邱佩琳表示，此次慶典活動不僅是對過去150年的紀念，更是對未來的展望，自謝市長上任以來，對於促進本地文化與宗教活動的推動計畫也隨之展開，宮廟活動不僅是宗教信仰的體現，更是地方文化的核心，對於社區凝聚力及經濟發展具有重要意義。

市府團隊將全力支持各類宮廟慶典及活動，包括繞境、祭典及文藝表演，以保護和傳承本地的文化遺產，並將持續致力於文化傳承與社會服務，讓廟宇成為信眾心靈的港灣，社區的凝聚力源泉。

▲基隆覺修宮150周年慶典遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

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