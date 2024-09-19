新北議員白珮茹「父妹當人頭」詐助理費15年　家境優沃仍貪1200+萬

記者黃宥寧／台北報導

貪心無厭！士林地檢署肅貪組偵辦新北市議員白珮茹涉長達15年利用職務之便，以親友等人為人頭，詐取助理補助費，合計逾1200餘萬元，18日指揮調查局前往搜索，帶回11名被告及2名證人，同日晚間複訊後，諭知白女60萬元交保限制出境、出海；其父白添枝、胞妹白珮妤以3萬元交保。

檢調掌握，49歲的國民黨籍新北市議員白珮茹，從2009年10月至今年4月間，夥同親友及助理等人為人頭，向新北市議會詐領助理補助費等款項合計逾1200餘萬元，18日指揮調查局新北市調查處，依法搜索包括白珮茹及人頭助理等共11名被告位於新北市汐止、瑞芳、三重、北市內湖區住居所及議員服務處等13處。

▲新北市議員白珮茹涉貪1200餘萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方複訊後，認被告分別涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物罪、刑法第 214條之使公務員登載不實罪及洗錢罪，諭知白珮茹60萬交保、限制出境出海，白女之陳姓公公、其父白添枝、胞妹各3萬元交保，簡姓被告限制住居，其餘人請回。

說來也諷刺，白珮茹遭搜索一事曝光，引發同黨議員錯愕不已，紛紛直呼「不可能」，並解釋白家環境優渥，其父親白添枝又出身自農會系統，更曾名列國民黨第6屆不分區立委，同年白珮茹也當選議員、一路5連霸，實在不會貪圖小利鋌而走險，如今檢調初步調查也狠狠打臉曾力挺她清白的聲音。