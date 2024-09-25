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一腳入冬！陸多地「國慶假期」降溫10℃以上…將現強烈組合天氣

▲降溫,南京,哈爾濱。（圖／CFP）

▲哈爾濱降溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台24日消息指出，北方未來三天降雨天氣整體不多；南方氣溫多以回升為主，30℃以上的範圍將明顯增多，但27日開始，一股醞釀已久的強冷空氣，將打破這樣的平靜，帶來「雨、雪、大風、強烈降溫」組合天氣。

綜合陸媒報導，這股實力不俗的冷空氣或許還將成為，今年南方高溫天氣的「終結者」，而北方部分地區可能「一腳跨入冬天」。

氣象台預計，這股冷空氣過後，中國北部地區普遍有4至8℃降溫，西北地區、內蒙古、東北部分地區降溫幅度10至12℃，局部超過14℃。

▲北京下雪。（圖／CFP）

▲▼華北入冬景象。（圖／CFP）

▲▼冬季,冬天,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,下雪,嚴寒,。（圖／CFP）

消息指出，27日前後冷空氣將率先影響新疆等地；中東部大部的影響基本在9月29日至10月2日期間；南方地區的氣溫影響將略微滯後，而且幅度不及北方，預計在十一假期始會出現明顯降溫。

西寧27日最高氣溫還有24℃左右，29日降至10℃以下，30日至31日早晨最低氣溫更是直逼冰點，彷彿兩天時間便「一腳跨入冬天」，而今年高溫酷熱突出的重慶，27日至29日也將連續三天重返高溫，30日最高氣溫將降到27℃左右，可能會因此「告別今年的高溫季」。

▲▼中國降水預測圖。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲中國降水預測圖。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

此外，隨著冷空氣推進，不少地方還將刮起4至6級風，陣風7至8級，陝甘寧到四川盆地一帶甚至將現罕見大風。

除了強風降溫，這股強烈冷空氣也將為中東部帶來大規模雨雪天氣，降水過程將自西向東覆蓋全國大部，其中，28日至30日為主要降水時段，西南地區東部、西北地區東部、華北、黃淮等地將有中到大雨、局部暴雨。

報導指出，而甘肅、青海、寧夏等部分海拔較高的地區，30日前後可能出現「雨轉雪」的天氣，局部甚至有暴雪。

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