妹子約吃鐵板燒「嘟嘴問請客嗎」　直男1句超療癒！驚呆2萬人

▲原PO超直白拒絕。（圖／原PO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

說到錢傷感情，何況彼此還沒確定正式關係！一名男網友透露，有妹子約他吃鐵板燒，還丟出嘟嘴符號問一句「你會請客嗎？」結果原PO趁沒暈船前，直白回應「自己出，我沒想打砲」的回應，引發萬名網友笑虧，「到底為啥一堆女生喜歡男生請客，自己沒能力賺錢嗎？」

一名男網友在Threads截圖一張對話，曖昧對象主動邀請吃飯，說附近有新開的鐵板燒，原PO隨即答應邀約，並稱下班直接開車過去。而女方又問道「不來接我喔？」「啊然後你會請客嗎？」並附上嘟嘴的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO直接了當拒絕，並說出內心話「自己出，我沒有想打砲」，同時，原PO也自嘲，「紀念一下人生第一次勇敢提出AA制！」

該文引發2.8萬名網友大喊療癒，「怎麼會有人主動約別人吃飯，結果叫對方請客的啊」、「為什麼當免費司機還要請客？我問號」、「到底為啥一堆女生喜歡男生請客，自己沒能力賺錢嗎」、「女生臉皮好厚，底妝是塗水泥的嗎」、「拒絕得好！不然被當工具人」、「所以請客=打砲？」「可憐！沒錢就不要問別人要不要吃飯」。

不少網友也追問後續，「我比較想知道後續，後來女生還有赴約嗎」、「重點是 後續她回啥」、「後來有吃嗎」。原PO則回應，「當然是不負眾望的被已讀啦，不難猜吧！」

本文獲原PO授權