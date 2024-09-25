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大陸 大陸焦點 特派現場

只花0.979秒！　7歲女童打破「華容道」世界紀錄

鍾姓女學生第一次挑戰就以0.979秒的成績打破了世界紀錄，成為該項目的世界紀錄保持者。（圖／廈門日報）

▲鍾姓小學生首次挑戰就以不到1秒的成績打破了世界紀錄。（圖／廈門日報）

圖文／CTWANT

大陸一名就讀廈門實驗小學的7歲鍾姓女學生，在廈門的世界紀錄官方指定挑戰地點，現場挑戰「最快時間解4×5華容道諸葛羽扇佈局」WRCA世界紀錄，第一次挑戰就以0.979秒的成績打破了世界紀錄，成為該項目的世界紀錄保持者。

根據《廈門日報》報導，華容道是一種起源於大陸的古老益智遊戲，玩家需要透過移動各個棋子，包括曹操、關羽、張飛、趙雲等，來解開曹操的困境。遊戲不允許跨越棋子，且需要使用最少的步數將曹操從華容道中移出。華容道的「諸葛羽扇佈局」是一種特定的遊戲佈局，其目標是透過移動棋子，幫助曹操從初始位置移動到棋盤最下方的中部出口，從而成功逃脫。

鍾女從小喜歡挑戰別人覺得做不到的事，平常學習大提琴、街舞，喜歡搗鼓各種益智類玩具，5歲時，就常和爺爺奶奶一起研究古典益智類玩具，而她的楊姓老師是多項世界紀錄保持者。

報導指出，去年，在2023年福建省職業教育學會「佳希盃」益智競技展演（廈門地區）中，鍾女獲得二階魔術方塊青少年A組一等獎、三階魔方青少年A組二等獎、楓葉魔術方塊青少年A組二等獎，有了挑戰世界紀錄的基礎。

楊姓老師直言，一個才7歲的女孩要挑戰世界紀錄並不容易，最關鍵的是，她的手比較小，起速時容易掉。不過她認為，鍾女爆發力極好，足以克服這個問題，於是對其手法進行改進，到接近挑戰紀錄時，由40項世界紀錄得主親自傳授秘訣，對其突破極限做了悉心指導。

楊姓老師說，益智計畫到最後的高度訓練階段，跟奧運的運動項目是類似的，很艱苦，而且枯燥乏味，需要過人的意志力，還需要智慧和方法，但最終鍾女堅持了下來，值得敬佩。

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