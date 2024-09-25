比特犬殺蛇救童！緊咬劇毒「眼鏡王蛇」纏鬥5分鐘　驚人畫面曝

▲ 珍妮緊咬眼鏡王蛇不放。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「眼鏡王蛇」（King Cobra）是世界上體型最長的毒蛇，毒液可以迅速致命。印度北方邦一戶人家日前闖入一條眼鏡王蛇，令正在花園玩耍的孩子嚇得大聲尖叫，沒想到他們飼養的比特犬當場掙脫繩索，搏鬥5分鐘後成功戰勝大蛇。

NDTV報導，一條眼鏡王蛇24日出現在占西市（Jhansi）一戶民宅花園裡，當時這戶人家的傭人和孩子正在花園裡玩耍，看見大蛇後嚇得大聲尖叫呼救，沒想到被栓在花園另一端的比特犬珍妮（Jenny）馬上掙脫繩索，前來拯救。

影片中可見，白底黑色斑紋的珍妮用嘴巴咬住眼鏡王蛇，而蛇身激烈甩動，發出啪啪聲響，但珍妮仍緊咬不放，據稱纏鬥約5分鐘才殺死大蛇。

珍妮的飼主辛格（Punjab Singh）說明，由於他們家離田地很近，經常有蛇現蹤，這也不是珍妮第一次殺蛇救人，目前已經殺了約8到10條蛇。

事發當時辛格並不在家，只有孩子和傭人在場，而他對珍妮滿懷感激，「萬一蛇進到屋子裡，什麼事都有可能發生」，「人們常說比特犬的壞話，但我的比特犬從來沒有傷害過任何人。如果珍妮沒有殺死那條蛇，就會發生悲劇，她救了很多人的生命」。