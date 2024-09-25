本月第5次！　美阿拉斯加州「發現4架俄羅斯軍機」

▲俄羅斯TU-142反潛機。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

北美防空司令部（NORAD）證實，有4架俄羅斯軍機於23日在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）飛行，這也是自9月11日以來，美軍第5次在阿拉斯加發現俄軍飛機，但該區域屬於國際領空，並未被視作威脅。

綜合外媒報導，NORAD在聲明中指出，偵測到4架俄羅斯軍機在阿拉斯加防空識別區飛行，並未進入美國或加拿大的領空，「俄羅斯在阿拉斯加ADIZ的活動是常見現象，並不會被視為威脅。」

阿拉斯加防空識別區屬於國際空域，但所有進入該區的飛機都必須表明身份。

事實上，這已是NORAD本月第5次發現俄軍飛機在阿拉斯加飛行，包含14日和15日偵測到的2架俄羅斯Il-38巡邏機、13日追蹤到的2架俄羅斯Tu-142海上偵察及反潛戰機，還有11日追蹤到2架未具名的俄羅斯軍機。

受到俄羅斯軍機和軍艦頻繁逼近美國領土阿拉斯加州影響，美軍也在17日宣布，已將100多名士兵和移動火箭發射器，部署在阿拉斯加州西部阿留申群島（Aleutian Islands）的一座荒島上。