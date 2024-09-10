工程師疑灌酒亡！IG自介「酒精補給隊長」…父心碎：在家完全不喝

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

25歲張姓竹科工程師7日晚間前往台北市信義區一間酒吧飲酒，8分鐘內豪飲1公升調酒（扣除冰塊約700cc酒液），隔日上午被發現陳屍百貨廁所內。稍早法醫解剖遺體，要進一步釐清死因，張父表示，兒子個性憨厚、內向，在家完全不會喝酒，但查看張男IG發現，他自介上寫著「酒精補給隊長」。

▲25歲竹科工程師遺體10日解剖，父親傷心受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據警方調查，張男7日晚間獨自一人到信義區，期間在酒吧參加「一公升的眼淚」促銷活動，於8分鐘內狂飲含冰塊在內共一公升的「斷魂百香果」調酒，該調酒是以伏特加作為基底，百香果為主體，酒精濃度約落在25%左右，業者計時認定他活動達標，便退回報名費500元。不料，張男酒後不久二度進入廁所，便再也沒有出來，直到8日清晨7時17分左右，才被信義ATT 4 Fun的巡場保全發現，陳屍馬桶上。

檢方8日初步相驗，張男身上並無明顯外傷、無嘔吐痕跡，初判他是「飲酒過量」身亡，10日上午會同法醫進行解剖，要釐清其確切死因。而張父也現身受訪，透露兒子因工作的緣故，平常居住在新竹，6日晚間從新竹返回新北市中和區的家，7日約中午時向家人表示，要跟朋友聚會，隨後便出門。

張父表示，兒子個性有點憨厚、內向，平常不可能有酗酒的情況，沒有固定飲酒的情況，在家就連小酌都完全沒有，經詢問兒子上司，「他講出來的人，跟我認知的兒子是一致的」。

張父透露，兒子愛打電玩，也會在網路上結交朋友，喝酒當天也是與網路上認識的朋友聚會，應該不是第一次出門喝酒，「這麼大了，跟朋友有約我也不會管他」，他經常叮嚀兒子午夜12點以前要回家，兒子雖然有聽，但偶爾還是會晚歸。

但進入張男的IG可發現，他的自介上寫著「酒精補給隊長」，張男友人也發出哀悼文稱「我相信他在天上會希望我們都更快樂的派對，謝謝你，永遠的酒精補給隊長」，也有不少友人到張男Threads上留言「一路好走」。

針對舉辦促銷活動的店家，張父則稱，「一定要告知來比賽的人，多少酒精濃度都要標註清楚，讓參賽的人有個底，避免發生這種憾事」，至於是否向店家提告，要等解剖報告出來後再決定。

據悉，檢方將採集張男血液及體內組織樣本進行送驗，檢測體內酒精濃度，以釐清確切死因是否與飲酒過量有關。

▲25歲竹科工程師IG自介。（圖／翻攝自IG）