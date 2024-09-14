年薪260萬竹科女工程師淪上司小三！被抓包嗆正宮：2人在認真交往

▲新北一名女工程師和主管發展婚外情，被正宮告上法院。（示意圖，非當事人／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名女碩士畢業後到竹科半導體大廠擔任工程師，年薪高達260萬元，卻成為已婚主管的小三，被正宮抓包後仍不願放棄，當著正宮的面喊「2人是在認真交往的」，被告上法院。新竹地院審理，判女工程師侵害配偶權，要賠40萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫阿偉(化名)結婚15年多，在今年離婚，然而她早在2022年9月19日就發現阿偉有婚外情，那天她到阿偉公司附近想找他吃飯，卻一直聯絡不上阿偉，繞了一圈發現阿偉的車子停在某處，等了一兩個小才看到阿偉從女方的住處下來，經質問後，阿偉說出女方叫小琳(化名)，是他的同事，10分鐘後小琳也從家裡走出來，她上前詢問小琳「妳知道他有老婆小孩嗎」，小琳表示知情，但卻說「2人是在認真交往的」，阿偉在場也不反駁，讓身為妻子的她相當痛苦。

正宮表示，阿偉後來坦承和小琳曾到青草湖約會、吃牛排、看電影、按摩，每天中午、下班兩人都一起吃飯，騙她加班時，其實也都待在小琳家，去年阿偉因出公差返台，更和小三同遊六福村，當她問阿偉「你到底跟小琳這個人交往多久」、「你跟她做的時候有戴嗎」，阿偉也答稱「有戴」，並坦承有「付卡費」等語。

正宮指出，即便姦情曝光，小琳仍不願放棄，繼續用LINE對阿偉「勾勾纏」，就算阿偉傳訊說「我們不適合再私下見面了」，小琳仍回「請你有空回應、我不願意不明不白的就結束」，一直約阿偉見面談等語，她認為小琳明知阿偉有家庭卻不在意，執意和阿偉交往，蓄意破壞她的婚姻，她要對小琳求償一百萬。

全案審理時，小琳不願意調解並否認姦情，認為LINE對話紀錄可以擷取、翻拍後再行剪輯，正宮片面解讀自己的老公有外遇、小三是老公職場同事或下屬，實則有各種可能，怎麼能夠把矛頭指向她1個人。

阿偉則表示，夫妻倆關係不佳，吵架時聽過正宮要告小琳，沒料到真的告了，雖然他不知道正宮主張甚麼，但都不會是真的，小琳只是個同事。

不過法官檢視相關證據，判定小琳侵害配偶權屬實，審酌小琳碩士畢業，在竹科半導體大廠擔任工程師，年薪約260萬元等情，判賠40萬。可上訴。