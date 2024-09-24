快訊／男童達學齡卻未入學！檢警基隆山區「尋獲嬰屍」　生父遭押

記者陳以昇、郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市某處半山腰間昨(23日)傳出一具男嬰棄屍案，警方初步了解，該名男童因已達學齡但卻未入國小就讀，新北市教育單位察覺有異後通報警方協尋，經追查後，赫然於昨在基隆山區尋獲一具男嬰骸骨，初判男童於嬰兒時期就已經死亡，其生父黃男(31歲)涉有重嫌，經檢方訊問後，認為其涉嫌重大，向法院聲押禁見，並於今下午裁定羈押禁見。

▲檢警依生父黃男供詞，前往基隆某處山區尋找男嬰骸骨。（圖／記者陳以昇翻攝）

基隆地檢署指出，本案緣於新北市府教育單位發現該名男童已達學齡，但卻未入學就讀國小一年級，遂通報新北市府警察局協尋，經追查後，警方23日上午7時許在基隆山區的一處山腰發現男嬰骸骨，死亡時間已經相當久遠。

▲現場十分偏僻，警方一路撥開茂密竹林、還涉水而過。（圖／記者陳以昇翻攝）

基隆地檢署獲報後立即指派婦幼專責檢察官指揮警方成立專案團隊偵辦，同時偕同法醫相驗遺體。檢警積極追查下，發現該名男童於嬰兒時期、出生沒幾個月就已經死亡，且生父黃男涉有重嫌。

經檢方複訊後、突破心防後，得知男童係遭殺害，23日深夜認為黃男涉犯殺人、遺棄屍體等罪，嫌疑重大，所涉為重罪且有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。今下午法院裁定准予羈押禁見。而男童生母楊女(30歲)是否涉案，目前正進一步釐清中。

▼生父黃男涉嫌殺害男嬰，遭裁定准予羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）