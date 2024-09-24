收到電費好抖！一次看瞬間用電最大排行榜　使用時間長比功率更關鍵

▲冷氣在夏季的使用時間長，是最耗電家電之一。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

夏季用電量高加上電費漲價，不少民眾曬出家中的電費單創新高，到底家中還可以怎麼更省電？台電曾公布瞬間用電量最大的家電排行，分別為乾衣機、暖氣機、電子鍋、冷氣機、吸塵器、電鍋、開飲機、烤箱、微波爐、電熱水瓶等常見家電，以台電的觀點而言，看的是家電輸出功率，乾衣機的輸出功率高達1400W，比起暖氣機、電子鍋平均1000W高出許多，成為瞬間用電最大的家電，並建議民眾最節電的方式就是離開時關閉家電開關才是最有效省錢的方法。

家電公會理事長廖全平提到，家用的家電耗電狀況，除了要關注的是電器的輸出功率之外，機器的使用時間及時機也很重要，若同時間輸出功率大的家電一起使用，瞬間的用電量就越大。消費者有感的是電費支出，因此更要關心電器使用時間長造成的耗電狀況。有些電器的輸出功率不高，但使用的時間很長，所付出的電費也會很可觀，例如冰箱的輸出功率很低大約100W，但一年365天都要使用，因此耗電量也很可觀，以一台320公升電冰箱來看，耗電功率130W，一個月的耗電度數可是高達46.8度，比起1200W的微波爐，一個月使用5小時只要花6度電來看，高出許多。

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但一般家電如何分辨耗電程度？家電公會建議民眾可觀察是否有使用電熱或是壓縮機，這類的家電的耗電量較高，加上使用時間一起評估的話，根據家電公會的統計，最耗電的家電是冷氣、乾衣機、冰箱、開飲機、暖氣機。冷氣在夏季的使用時間長，肯定是第一名耗電家電，據經濟部資料顯示，112年每戶平均每月用電量約338度，在非夏月期間每戶平均月電量是301度，到了夏季6至9月因為氣溫上升而致月用電量增加至413度，使每月電費平均增加約430元，其中314元（73%）電費來自於用電量相較非夏月期間高出近四成，實際因夏月電價調整而增加部分僅116元。以此來看夏季電量提高最大的耗電原因是冷氣使用量大，導致電費增加。

針對用電量大的電器產品，民眾日常如何做到省電？家電公會建議冷氣機選用能效分級高的機種，例如每天使用24小時365天的情況下計算，則是1級比5級省約37%耗電量；使用上設定溫度設在26或27度搭配電扇使用，增加循環，讓馬達不用處在強力運轉狀態，達到省電目標。

▲開飲機、熱水瓶沒有使用的時候建議要把電關掉。

冰箱部分也是選用能效分級高的機種，例如600L的冰箱來看，一級能效一年用電量約396度電，與四級能效相比少了300~350度電，此外，使用時盡量縮短開門的時間，讓冰箱內的溫度維持在4~8度之間，壓縮機不需要強力運轉，就能做到日常省電；開飲機、熱水瓶部分平均耗電量800W，若以每日只開2小時，一個月下來耗電度數只有48度，建議沒有使用的時候要把電關掉。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%到28%，根據台電統計，全國382萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比例2.4%，台電也呼籲用戶一同節電。