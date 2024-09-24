加州起訴石油巨擘！　隱瞞「塑膠回收真相」騙百姓數十年

▲ 加州檢方23日對埃克森美孚展開法律行動，指控這家石油巨擘在塑膠回收利用方面從事「長達數十年的欺騙性宣傳活動」。（圖／路透）

文／中央社

美國加州今天對埃克森美孚公司（ExxonMobil）展開法律行動，指控這家石油巨擘在塑膠回收利用方面從事「長達數十年的欺騙性宣傳活動」，加劇了全球汙染危機。

法新社報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在舊金山起訴，展開漫長的訴訟。邦塔表示，埃克森美孚公司利用「華而不實的行銷」欺騙消費者，讓他們相信一次性塑膠可回收且將被回收利用，而實際上它們絕大多數都被傾倒入環境中。

埃克森美孚會生產用於製造塑膠的聚合物，邦塔起訴這家大型生產商，目的在迫使他們為一些汙染土地和水資源的數以百萬噸計塑膠清理作業買單，並教育消費者了解他們產品造成的問題。邦塔表示，埃克森美孚可能必須支付數十億美元。

邦塔告訴媒體，「塑膠汙染我們的飲用水、扼殺我們的野生動物並破壞我們的景觀。我們的肺部、母體和胎盤組織、母乳和血液中都發現了微塑膠（Microplastics）。」

他說，「埃克森美孚提供我們什麼解決方案？塑膠回收利用：一場鬧劇、謊言、騙局。」

他還說，「埃克森美孚自1970年代以來就已知道塑膠汙染和回收利用的真相，卻仍公開宣傳塑膠回收利用就是答案的迷思。埃克森美孚知道絕大多數塑膠產品都不被回收、也很可能無法回收利用。」

加州司法廳今天表示，埃克森美孚數十年來知道自家生產的絕大多數塑膠無法回收利用，不是因為相關技術不存在，就是因為在經濟上不可行。

這家公司透過貿易團體推廣塑膠的回收標誌，讓消費者相信他們購買的物品將返回生產鏈，而不是進入垃圾掩埋場。

新聞稿說，「事實上，美國塑膠垃圾中只有約5%被回收，而且回收率從未超過9%。」

這項訴訟聲稱埃克森美孚近來開始宣傳所謂的「先進回收」，這是一個泛稱，描述基於加熱或溶劑的技術，理論上可以將某些類型的塑膠垃圾轉化為石化原料，從而可用於製造新塑膠；然而以這種方式處理的塑膠有92%並未轉化為其他塑膠產品，而是變成燃料。

邦塔說，「埃克森美孚未能在假回收解決方案上進行有意義的投資，反而砸了數以百萬計美元來行銷這個騙局本身。」

他還說，「埃克森美孚最大的漂綠行動包括錯誤地將『先進回收』吹捧為解決塑膠汙染問題的新技術。錯，它既不新穎，也不先進，也沒回收利用。」

埃克森美孚在向法新社提供的聲明中為所謂「先進回收」等做法辯護，並堅稱加州官員有責任，未能改善「無效」的回收系統，「我們正帶來真正的解決方案，回收那些無法以傳統方式回收的塑膠垃圾」。

這家公司表示，「到目前為止，我們已將超過6000萬磅的塑膠垃圾加工成可用的原料，不讓它們進入垃圾掩埋場。」

根據環保團體「喜艾拉協會」（Sierra Club）統計，埃克森美孚每年產生約600萬噸塑膠。這意味著埃克森美孚展開「先進回收」方式以來，總共每年僅處理其生產量的0.5%。（譯者：盧映孜／核稿：劉文瑜）