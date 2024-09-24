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愛女也遭巨業撞死　抱枕印照片解思念...父：撐不住就進她房大哭

▲嘉陽高中,女學生,巨業,撞死。（圖／張父提供）

▲張家大女兒3年前，正值青春年華卻在上學途中被巨業客運公車撞死，張家將愛女可愛笑容印在抱枕上作為念想。（圖／張父提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中巨業客運撞上行人，釀成東海女大生1死1傷。但巨業客運撞死人已非首例，2021年也曾發生公車在清水嘉陽高中校門口前，輾斃準備過馬路的張姓高一女學生。3年過去，張爸爸向《ETtoday東森新媒體》透露，妻子至今仍無法走出喪女之痛，也痛批業者到現在依然沒有改進，再度釀禍奪走女大生寶貴生命。

嘉陽高中女學霸遭撞亡案，由於台中市兩名東海大學女學生在斑馬線上被巨業客運撞上，造成1死1傷，讓人回想起3年前發生的嘉陽女高中生遭輾斃案。

2021年4月30日早上7點，台中清水區嘉陽高中張姓女高一生搭公車到校後，和多位同學站在校門對面，看到綠燈後，走過行人穿越道進學校，沒想到，一輛高速經過校門口的巨業客運，直接朝學生衝過去，大部分學生急忙跳開，但張姓女學生閃躲不及，被公車輾過當場死亡。法院認定肇事原因是公車超速、闖紅燈，未禮讓走行人穿越道行人，一審判司機有期徒刑10月，二審獲判緩刑3年，全案定讞，

張爸爸長期投入義消，記者詢問是否願意接受採訪，他展現堅韌意志說，「只要能夠幫助受害者家屬，我願意挺身而出。」張爸爸透露，前天第一時間看到東海女大生新聞，很心痛，認為多年過去了，公車業者遇到缺失依然沒有改進，「巨業當年撞死女兒後，竟然還獲得台中市府的評鑑補助，且金額相當高」，怒批「只要通過市府的相關考核，業者還是有補助可以拿，業者根本不會害怕。」

張爸爸提到，妻子曾動念要找林女的母親，看能否帶給對方什麼幫助？「因為我們是過來人，可以跟對方說我們的經歷、要怎麼去平復心情，還有如何去對抗如此大的業者」。

對於痛失愛女，張爸爸坦言，到現在看到公車都會緊張，大女兒過世後，也天天堅持和妻子親自接送二女兒上學，「再累也要陪二女兒，因為害怕再失去」。

▲女高中生遭公車輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲3年前就讀嘉陽高中一年級的張姓女學生，在校門口被疾駛而來的巨業公車撞上，當場死亡。（圖／資料照片）

張爸爸透露，大女兒的房間到現在仍保持完整，自己有時撐不下去時，就會到大女兒房間大哭一場，之後眼淚擦乾，再重新堅強，「還有妻子跟小女兒要照顧，日子還是要過。」

張家在太平開小小雜貨店，張爸爸也感慨，一路走來，光是律師費就花了快30萬，坦言律師的幫助不是很大，幫助最大的反而是記者。「我們走到高等法院時，一直無法就賠償金部分達成共識，後來召開記者會，在媒體協助下，把新聞再次拉回社會大眾面前，業者才終於感到害怕，積極處理。」

張爸爸也提供一張照片，是一個印有張小妹可愛笑容的抱枕，張爸爸說，這個抱枕給他很大幫助，當孩子生日時、或是出遊時，都會帶在身邊，「像是不管到哪裡兒，妹妹陪在我們身旁一般」。

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