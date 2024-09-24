東海女學霸遭輾斃　盧秀燕：重罰巨業120萬！召回1300司機再教育

▲台中又發生公車撞死人意外，市長盧秀燕宣布重罰巨業客運120萬元，並且要求召回台中市共1300名駕駛員。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市日前驚傳巨業客運撞行人意外，造成東海大學2名女學生1死1傷。今天上午，台中市長盧秀燕在市政會議上表示哀悼，並且宣布重罰巨業客運120萬元，並要求台中市所有客運業者在10天內召回轄內1300名駕駛員，重新進行教育訓練。

盧秀燕表示，女大生依規定在綠燈時行走斑馬線，公車的行車輔助系統也有亮燈警示，但是因職業駕駛的輕忽，導致憾事發生，造成無辜年輕生命逝去，感到非常悲痛、不捨。

盧秀燕強調，台中市政府將採取五項行動，包括重罰巨業客運120萬元；要求台中市所有客運業者，10天內召回轄內1300名駕駛員，重新進行行車安全教育訓練；針對這次事故路口與全市20大易肇事路口重新檢視，強化安全措施。

此外，台中市政府將研議再提高客運業者重大事故的記點比重，針對情節重大者，不但將扣除補助款，更要收回路權嚴懲，並且要求台中市所有公車完成安裝行車安全輔助系統，並要求職業駕駛確實遵守交通安全規範，否則將重罰。

台中公車屢屢釀禍，從清水女高中生、伊拉克夫妻一家三口中的妻子與兒子以及東海女大生等都成車下亡魂。盧秀燕也呼籲所有駕駛人，下了車，我們都是行人，上了車也請把行人當作家人，避免憾事發生。