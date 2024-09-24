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腸病毒再攀高點！上周1.63萬人就醫　這波流行要拖到11月中旬

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情又攀升！疾病管制署今日公布，上周腸病毒就診近1.63萬人次，較前一周上升9.4%，疫情處高點。疾管署副署長羅一鈞坦言，這次腸病毒疫情比原本複雜，預期雙十前後還是會呈現上升情況，單周最高達1.7萬人次，至於整個流行期脫離要到11月中下旬，預期比原本拖更久，請學校和家長仍要注意維持小朋友洗手的好習慣。

依據疾管署監測資料顯示，第38周（9月15日至9月21日）門急診就診計16,253人次，較前一周（14,856人次）上升9.4%，疫情處高點；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型及克沙奇A16型為多，另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升。

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羅一鈞表示，中秋節過後，腸病毒疫情仍持續攀升，且狀況比原本複雜，雖然病毒型別沒有轉換成功，但是A10、A16還在互相競爭，所以雙十前後疫情應還是上升情況，估計最高峰每周就診達1.7萬人次，雙十之後才會下降，整個流行期脫離要到11月中下旬，預期比原本拖更久。

▲▼疾管署疫情記者會。（左起）疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、台灣大學副校長張上淳、組長陳婉青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情記者會。（左起）疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、台灣大學副校長張上淳、組長陳婉青。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，並於調配時進行適當防護，注意環境通風。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

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