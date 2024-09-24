　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男經商失敗成街友還遭通緝　「餓到站不起來」先送醫院

▲警方找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

新竹一名劉姓男子經商失敗淪落到苗栗縣成為街友，還因涉及刑案遭檢察官發佈通緝，警方日前循線前往劉男窩居的高架橋下，但劉男已多日未進食，身體虛弱到站不起來，警員趕緊先將他送醫治療，救回一命。

頭份警分局表示，尖山所警員張晉維、朱國佑日前得知劉姓男子（64歲），因涉及毀損案件遭苗栗地檢署通緝，訪查後得知劉男平日藏身在竹南鎮仁德路高架橋下，9月21日17時許循線前往橋下時，只見劉虛弱的躺在破舊的床上，雖可勉強講話，卻無力起身、更別說自己行走。

▲警方找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方在高架橋下找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／翻攝Google Map）

警方小心翼翼攙扶劉男上警車，帶回尖山派出所偵訊，提供食物供其充飢，但劉可能餓過頭無法食用；當晚移送至分局準備移送地檢署，劉的身體狀況相當虛弱，警方擔心有生命危險，立即通報119將其送醫，經治療後留院觀察至隔日凌晨5時許才出院，並移送苗栗地方檢察署歸案，保住一命。

警方說，劉姓男子原是新竹人，自稱多年前經商失敗，輾轉到苗栗頭份、竹南一帶成為街友，日前因涉案遭通緝，警方循線前往查緝時，劉男已多日未進食，僅靠喝水維生，幸好警方及時查緝到案將其送醫治療，避免發生不幸。

ET快訊
宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼
大學長國1瘋狂逼車！　撞爛小客車
快訊／TOYOTA Sienta撞測成績出爐
快訊／舔耳襲胸女助理遭判8月　宥勝上訴現身高院「雙手合十」
直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學
女大生遭輾斃！家屬氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人
機車噴空中爆火光！　恐怖畫面曝
無照19歲女開賓士去弔唁　掛假車牌被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

台南白車「刷一整排」路邊機車再撞轎車　11汽機車破相

詐團大玩《007》！提款卡藏火車站廁所垃圾袋　擦身過吐密碼

爛車修不好「暴衝撞2大1小車」　駕駛氣炸...1拳打穿擋風玻璃

士林無人拉麵店遭竊！飲料暢飲踹門偷錢　笨賊卡60cm縫隙落網

快訊／舔耳襲胸女助理遭判8月　宥勝上訴現身高院「雙手合十」

男經商失敗成街友還遭通緝　「餓到站不起來」先送醫院

車手弟取贓款6千萬！高雄劣警揪同事當詐團軍師　33人遭起訴

貨車劣駕駛逼車「把自小客撞到變形」　最高罰3萬6再吊銷駕照

東海女大生遭輾斃！母氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

台南白車「刷一整排」路邊機車再撞轎車　11汽機車破相

詐團大玩《007》！提款卡藏火車站廁所垃圾袋　擦身過吐密碼

爛車修不好「暴衝撞2大1小車」　駕駛氣炸...1拳打穿擋風玻璃

士林無人拉麵店遭竊！飲料暢飲踹門偷錢　笨賊卡60cm縫隙落網

快訊／舔耳襲胸女助理遭判8月　宥勝上訴現身高院「雙手合十」

男經商失敗成街友還遭通緝　「餓到站不起來」先送醫院

車手弟取贓款6千萬！高雄劣警揪同事當詐團軍師　33人遭起訴

貨車劣駕駛逼車「把自小客撞到變形」　最高罰3萬6再吊銷駕照

東海女大生遭輾斃！母氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

台南白車「刷一整排」路邊機車再撞轎車　11汽機車破相

五月天邀請花蓮出道　周思齊：接下來要好好練歌了

「為給記者拍美照」宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

日本石川破紀錄暴雨7死！　專家揭「3因素」讓河川氾濫災情擴大

快訊／14:57花蓮秀林規模3.2地震　3縣市有感「最大震度2級」

詐團大玩《007》！提款卡藏火車站廁所垃圾袋　擦身過吐密碼

爛車修不好「暴衝撞2大1小車」　駕駛氣炸...1拳打穿擋風玻璃

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

愛女遭巨業撞死！父：撐不住就進她房大哭

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

中山高雲林3死車禍　後方駕駛：2車追逐釀禍

柯文哲砸百萬參股新媒體！　撂話下令「賭一把」

巨業客運肇事司機交保金降為1萬元

台東小米粽「首位中毒病發」卻未通報　重症家屬不忍了

快訊／汐止又淹了！小客車卡路中間

更多熱門

相關新聞

通緝犯拒檢還撞傷員警逃逸　桃警查獲下場曝

通緝犯拒檢還撞傷員警逃逸　桃警查獲下場曝

桃園市顏姓男子今年5月間某日凌晨騎車，行經龜山區某路段，未依規定開啟方向燈被員警攔查，員警查出顏男是通緝犯，要其下車時受檢時，顏卻突然猛催油門撞傷員警後逃離現場，導致員警雙膝挫傷、右小腿擦傷，員警後循線查獲顏男到案；桃園地院審理時，顏坦承犯行，法官審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，還可上訴。

苗栗通緝犯山路狂飆15KM 警車前後夾擊砸窗狼狽落網

苗栗通緝犯山路狂飆15KM 警車前後夾擊砸窗狼狽落網

移工被攔查跳車狂逃　苗栗警噴辣椒水逮人

移工被攔查跳車狂逃　苗栗警噴辣椒水逮人

盤查違規車...鷹眼所長一眼認出他是「6條通」

盤查違規車...鷹眼所長一眼認出他是「6條通」

基隆通緝犯開車撞路人　警開2槍逮人

基隆通緝犯開車撞路人　警開2槍逮人

關鍵字：

通緝犯斷糧頭份警方

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面