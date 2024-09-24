男經商失敗成街友還遭通緝　「餓到站不起來」先送醫院

▲警方找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

新竹一名劉姓男子經商失敗淪落到苗栗縣成為街友，還因涉及刑案遭檢察官發佈通緝，警方日前循線前往劉男窩居的高架橋下，但劉男已多日未進食，身體虛弱到站不起來，警員趕緊先將他送醫治療，救回一命。

頭份警分局表示，尖山所警員張晉維、朱國佑日前得知劉姓男子（64歲），因涉及毀損案件遭苗栗地檢署通緝，訪查後得知劉男平日藏身在竹南鎮仁德路高架橋下，9月21日17時許循線前往橋下時，只見劉虛弱的躺在破舊的床上，雖可勉強講話，卻無力起身、更別說自己行走。

▲警方在高架橋下找到劉姓男子時，他多日未進食，氣若遊絲被扶上警車。（圖／翻攝Google Map）

警方小心翼翼攙扶劉男上警車，帶回尖山派出所偵訊，提供食物供其充飢，但劉可能餓過頭無法食用；當晚移送至分局準備移送地檢署，劉的身體狀況相當虛弱，警方擔心有生命危險，立即通報119將其送醫，經治療後留院觀察至隔日凌晨5時許才出院，並移送苗栗地方檢察署歸案，保住一命。

警方說，劉姓男子原是新竹人，自稱多年前經商失敗，輾轉到苗栗頭份、竹南一帶成為街友，日前因涉案遭通緝，警方循線前往查緝時，劉男已多日未進食，僅靠喝水維生，幸好警方及時查緝到案將其送醫治療，避免發生不幸。