移工沒戴安全帽被攔查「跳車狂逃」　苗栗警噴辣椒水逮人

▲頭份警方見移工未戴安全帽攔查，噴辣椒水才制伏逃逸移工。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南科學園區帶來可觀就業人口，營建案蓬勃發展，部份不肖廠商雇用逃逸移工填補工地人力缺口，轄區頭份警分局近日接連查獲逃逸失聯移工。頭份警方今（18日）天指出，日前在頭份市區巡邏時，發現騎電動機車男子未戴安全帽，攔查時男子跳車閃躲，警方追逐噴灑辣椒水，移工才乖乖趴地就逮。

頭份分局表示，斗坪派出所巡佐吳順富09月13日16時43分許，騎警用機車在頭份忠孝一路執行巡邏勤務，見2名男子騎乘電動機車未戴安全帽，迴轉上前攔查，後座男子率先跳車逃逸無蹤，但騎車男子不斷閃避圍堵，經一番追逐被阻擋去路才停住，吳趕緊拿出辣椒水噴灑，喝令趴下壓制在地，男子才坦承是越南籍失聯移工，逮捕後移送移民署辦理遣返。

另外，頭份警方9月08日20時20分執行巡邏勤務，行經頭份市自強、民族路口發現一輛箱型車駕駛未繫安全帶，攔查後發現車內有5名疑似失聯移工，喝令駕駛將車輛熄火控制車門，立即通報線上巡邏警力支援，車上男子帶回調查，確認5人都是泰國籍失聯移工，全案偵訊後依違反就業服務法移請苗栗專勤隊處理。

頭份分局長林育旺表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，淨化社會治安。