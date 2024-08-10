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川普私人飛機突故障！緊急降落麻州　氣噗噗下機畫面曝

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普的私人飛機9日因為「機械故障」，緊急降落於麻薩諸塞州，而川普本人隨後則搭乘另一架私人專機改前往目的地。川普原定當天晚間8時在蒙大拿州參加競選造勢活動。

根據《新聞周刊》報導，美國前總統川普9日搭乘私人飛機川軍一號（Trump Force One）前往蒙大拿州博茲曼市參加競選晚會，但是當天下午4時30分卻因為「機械故障」，緊急降落在麻薩諸塞州比靈斯洛根機場。

比靈斯洛根機場人員表示，「川普的飛機遇到了機械問題，因此轉降至比靈斯洛根機場。」而事後川普則搭乘另一架私人飛機繼續前往博茲曼黃石機場。

目前川普團隊並未對外公開具體的故障原因，因此結果尚未明確。不過川普本人對這起突發事件似乎毫不在意。他在社交媒體分享了一段影片，在影片中他說，「我剛剛降落在一個非常美麗的地方，蒙大拿。」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普私人飛機故障。（圖／路透）

川普還提到，「從飛機上俯瞰真的是太美了，這就是應該有的樣子」，並強調自己在蒙大拿州的支持率非常高。

飛機緊急降落於比靈斯洛根機場後約1個半小時，有媒體捕捉到川普走下飛機，但他明顯表情不悅，隨後登上另一架較小的飛機，繼續前往博茲曼的集會現場。

據當地媒體KTVH報導，特勤局在川普登機前，重新對機場進行了全面檢查，以確保安全。這場在博茲曼舉行的競選活動將是自7月13日川普在賓州遭暗殺未遂後的首次戶外活動，因此警方也不敢大意。

 

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