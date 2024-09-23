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台中市和平國中獲國教署補助　部落耆老祈福建造泰雅屋

記者李陳信得／台中報導

臺中市立和平國中獲得國教署113年度營造原住民族文化學習場域計畫，補助兩百萬元興建傳統泰雅家屋，將原有的閒置空間進行改造，建置過程由部落耆老、青年及學校師生、家長共同投入，對和平國中與在地的大甲溪各部落，帶來文化參與學習的意義。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市和平國中獲國教署補助，在大甲溪沿線部落耆老祈福下，23日舉行動土典禮。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

和平國中實施原住民族實驗教育已經第五年，一直積極建構泰雅文化學習課程，112年度已經獲得教育部教學卓越獎金質獎的肯定。今年建構文化課程再接再厲，與哈崙台、松鶴、美巴幸等大甲溪畔部落耆老與青年合作提案，申請競爭型的營造文化場域計畫，終於獲得經費補助，並於今(23)日開工並請部落耆老帶領祈福。此次代表祈福的耆老古樹枝曾在和平國小任教，是山地原住民議員古秀英的父親。另外也和平區圖書館藍珍珍館長及區民代表陳宥彤也撥冗參與，彰顯地方對傳統文化傳承的積極意義，期待泰雅文化能夠藉由教育的力量代代相傳。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

校長葉天喜表示，此次傳統泰雅家屋是由許多部落耆老們合力興建，傳承符合泰雅Gaga規範，與在地文化連結，幫消失的工藝與心靈找路回家。興建期間也規畫學校師生參與建築歷程，並將重要的工法錄影紀錄，把工程改變為課程，數位典藏成為珍貴的教材。期待家屋完成後，將文化課程中起居、禁忌、禮儀、飲食及生活智慧等，在校園中實景呈現與實際操作，讓師生及部落民眾有一處可親近且具原民特色的學習場域，更能提升在地文化的認同。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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關鍵字：

國教署，和平國中，耆老祈福，泰雅屋影音

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