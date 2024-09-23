丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

▲婆婆照顧問題引發法律爭議，媳婦扶養義務是否存在？（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

近日，有一位人妻在丈夫過世後，日夜不休的照顧婆婆。只因為大姑與小姑說老公繼承了公公的遺產，老公去世後又傳給她與兒子，所以她有義務要照顧婆婆。儘管感到委屈，她仍盡心侍奉婆婆三年，但也不免感嘆，「大把年紀了，還不能為自己而活。」這樣的情形引發了一個重要的法律問題：丈夫和公公去世後，媳婦是否真的有義務扶養婆婆嗎？

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師在臉書發文解答，配偶去世後是否仍有義務扶養其父母，在法律上需要考量以下四點：

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1、是否與公婆同居？



如果與公婆同居，才會確認是否有扶養的義務。現今許多夫妻結婚後自己搬出來住，與公婆同居的情況較少。但故事中的太太日夜不休地照顧婆婆，顯示她們是同居在一起的，因此需要進一步確認其他情形。

2、公婆是否有被扶養的必要？



若確實同居，需考察公婆的財產是否能夠維持生活，以及是否有謀生能力。如果公婆有謀生能力或名下財產足以維持生活，那麼便不需要扶養；反之，則需要扶養。

3、媳婦是否有扶養能力？



如果媳婦自己都無法養活自己，更遑論扶養他人。如果因扶養公婆導致生活艱難，法律會考量不讓她扶養，並交由其他義務人。

4、扶養義務順位是否輪到媳婦？



根據《民法》第1115條，扶養義務的順序首要是直系血親卑親屬（子女）。而媳婦的扶養義務順位在第六位，因此大姑和小姑比太太更有義務扶養她們的母親，除非她們都沒有扶養能力，才會輪到媳婦。

蘇家宏強調，法律上，扶養義務是沒有「繼承」的，除非符合法律要件，否則媳婦無須扶養公婆。扶養的權利義務是「互相的」，小時候父母照顧我們，長大後我們也應該照顧父母。即使父母沒有財產可以繼承，如果他們曾辛苦扶養我們長大，父母老後需要扶養時，法律上也不會免除子女的扶養義務。

蘇律師最後指出，大姑和小姑不能只要求別人，而忘記了這位婆婆是她們的母親，子女才是應該扶養父母的人。這位太太如果在法律上沒有義務扶養婆婆，卻仍24小時照顧婆婆，已經做出了超出法律責任的高道德標準，這正是最溫暖的愛的體現。