開賓士猛撞館長健身房！「包手男」移送分局喊：我給我自己討公道

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

網紅館長「陳之漢」經營的健身房「成吉思汗」今(23日)上午10時許傳出林口店遭人砸店，現場一片狼藉。警方深入追查後，鎖定43歲的陳姓男子犯案，並於11時許掌握其行跡，將陳嫌圍捕到案。陳嫌在被警方帶返林口分局訊問時，現場媒體追問砸店原因，陳則簡短回應「我來給我自己討公道的」，當記者繼續追問，陳嫌未再多說，隨即被警方帶走。

▲駕駛賓士車衝撞館長健身房，雙手「包手」的陳嫌落網稱「我來給我自己討公道的」。（圖／記者陳以昇攝）

據調查，陳嫌今上午駕駛賓士轎車前往成吉思汗健身房林口店，下車時手中還拿著球棒，嘗試砸店，但用力之猛當場將球棒打斷，陳嫌見狀後隨手將斷裂的球棒一丟，跳回賓士車上，以倒車方式猛力撞向健身房大門，現場玻璃當場應聲碎裂，隨後駕車往新莊逃逸。警方獲報後立即展開追查，掌握陳嫌行蹤後，通知警力展開圍捕，於上午11時許將陳嫌攔截、逮捕歸案。

陳嫌在警方的押送下前往文化所偵訊，一下警車就見到媒體大陣仗守候，雙臂滿是刺青「包手」的陳嫌戴著眼鏡、身穿淺藍色POLO衫，神情略顯嚴肅，絲毫無沒有懼色。當現場媒體追問「是有什麼不滿嗎？」陳嫌隨即脫口回答「我來給我自己討公道的」。記者聞言後繼續追問「討什麼公道？」但陳未再多說，隨後即遭警方帶進所內偵訊，詳細動機尚待進一步釐清。