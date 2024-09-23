陸建議公民盡快離開以色列、黎巴嫩　提醒注意導彈、無人機攻擊

▲以色列對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐以色列使館23日發出公告稱以色列與黎巴嫩局勢緊張，提醒中國公民注意導彈、火箭彈以及無人機攻擊，並建議盡快返回國內或遷移至安全區域。

公告中提到，當前，以黎邊境局勢極為緊張，軍事衝突頻發，當地安全環境複雜不穩定，在以中國公民需密切留意局勢變化，進一步提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的充分準備，切實加強安全防範措施，切勿疏忽大意。

▼黎巴嫩襲擊以色列，民房內一片混亂。（圖／路透社）



公告中指出，目前，有關安全提醒仍為「提醒中國公民暫勿前往以色列」狀態，請在以中國公民按照相關要求盡快回國或轉移至安全地區，確需繼續留以人員及時關注當地安全提示，堅持非必要不外出，避免前往北部等高風險地區和敏感地帶，保持聯絡暢通，確保安全。

同時，大陸外交部領事保護中心及駐黎巴嫩使館也提醒，在黎巴嫩的中國公民密切關注當地局勢，進一步增強安全意識，搭乘商業航班盡快回國或離境，規避風險，確保安全。

駐黎巴嫩使館強調，需繼續留黎人員請保持高度警惕，切實加強安全防範和應急準備，避免前往南部高風險地區和敏感地帶，「如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐黎巴嫩使館取得聯繫。」