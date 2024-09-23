　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

▲▼總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在就職滿月時，宣布成立氣候變遷對策、健康台灣、全社會防衛韌性等三大委員會，因應未來的社會變遷與國際局勢變化。首場全社會防衛韌性委員會將在9月26日登場，將聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸。

「全社會防衛韌性委員會」同樣由總統賴清德擔任召集人，但從副召集人由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮擔任以及內政部長劉世芳擔任執行秘書，可看出含有借鏡國際經驗、了解實際第一線運作執行處理的規劃。

知情人士指出，全社會防衛韌性的計畫，在蔡總統任內就開始盤點，時間甚至早於2022年全動署成立。蔡總統階段是盤點所有資源、執行規劃等，到了賴總統階段則進入驗證階段，要透過實際運作來檢視相關規劃是否合用、是否足夠、目標能否達成。

知情人士分析，雖然賴清德成立三個委員會列管不同領域，但事實上，三個委員會都與「防衛韌性」息息相關，氣候變遷談全球人類共同面對極端氣候衝擊、健康台灣則關注如何因應來源不明跨國疾病；而三個委員會中最後登場的全社會防衛韌性，則集大成聚焦全方位盤整，從國防、民生、災防、民主四大方向，強化韌性，讓台灣不只能更有效因應全球議題，更期待台灣策略能成為世界解方。

賴清德日前曾說過的「突如其來的天災像是急性感冒，全球氣候變遷則像是慢性疾病」，知情人士強調，「防衛韌性」議題也是相同概念，「一次性天災像是感冒，整體韌性調適是慢性病」。

知情人士說，全社會防衛韌性要面對的不只是國家災害緊急狀況，還有台灣位處第一島鏈戰略位置所受到的灰色地帶侵擾、認知作戰、區域衝突等，世界都在關注台灣如何展現強大的自我保護韌性，守護區域和平穩定。

據指出，即將登場的全社會防衛韌性委員會，委員名單不只跨部會、跨領域、跨世代，兼具專業與實務，同時展現欲整合地方民政組織、中央警消與內政體系、國內外專家學者、國防與國安等全方位盤整的決心。

面對全球性議題與威權主義擴張，賴清德透過成立三大委員會直面挑戰，從二次能源轉型、健康台灣推動到全社會防衛韌性提升，都能看出賴清德要為國家提前擬定整體社會安全戰略的企圖心。

該人士分析，面對全球地緣政治的瞬息萬變，台灣社會是否能有備無患、有恃無恐、有條不紊，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵。

ET快訊
汐止圍牆倒塌！　恐怖瞬間畫面曝
快訊／東海女學霸弟弟攙扶阿嬤相驗　女同學滿身傷現身
逼按摩女口交！　男全裸被趕出店
安室奈美惠引退6年現身！　26歲兒曝光
快訊／大雨狂炸！陽明山土石崩塌　緊急搶通中
遊客慘叫嘔吐！　小琉球恐怖海盜船「畫面曝光」
3千萬遊艇毀了！一邊狂燒一邊放煙火　悲劇片瘋傳
快訊／強降雨來襲！　9縣市大雨特報
快訊／5張千萬發票無人領！　明細一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團酸：別又把球踢給大法官

「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

陸指控我軍駭客攻陸　我資通電軍駁：共軍網攻是破壞和平始作俑者

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌：憲法法庭成「執政打手」將衝擊憲政秩序

五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團酸：別又把球踢給大法官

「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

陸指控我軍駭客攻陸　我資通電軍駁：共軍網攻是破壞和平始作俑者

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌：憲法法庭成「執政打手」將衝擊憲政秩序

五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

媽一進門就被17歲兒「連開4槍爆頭」　爸和小兒子目睹血案報警

日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂　母慟：擲不到允筊

果汁味道怪怪的！他赫見黑心老闆「偷加尿」賣出　氣炸圍毆報警

入手漲12萬！台灣奧迪「A8旗艦房車」編成調整　新增S Line黑化版

醫2兒連中「喉嚨整片潰瘍」！　腸病毒9大QA爸媽最常問

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

豪雨狂炸全台！台北市緊急開設災害應變中心

受困維冠廢墟61小時　思樂冰妹妹長大了

陳智菡喊話回憶柯文哲疫情付出　醫師6點打臉：能扯的後腿都扯了

「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

北市景美溪、基隆河沿線水門關閉

不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

勞保基金傳收不抵支　勞動部：安全無虞

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

快訊／北市8點基隆河沿線水門「只出不進」

藍白決議退回總預算　國民黨團要求行政院重編

快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

更多熱門

相關新聞

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

根據國發會推估，在2025年的台灣，每5個人就有1人是長者，也就是老年人口將超過20％，成為「超高齡社會」；而總統賴清德也在總統府成立「健康台灣推動委員會」予以因應。不過，除了健康跟長照問題待解，老年人經濟問題也是關鍵，根據立法院預算中心報告，我國經濟戶長為65歲以上之戶數逐年增加，且有半數呈可支配所得低於消費支出情形，鑑於日、韓兩國存有老年貧窮問題，呼籲維護老年經濟安全。

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

爆賴清德致電罵彭啓明！邱泰源道歉了

爆賴清德致電罵彭啓明！邱泰源道歉了

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

關鍵字：

賴清德社會韌性全社會防衛韌性

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

即／台中公車撞死女行人「上衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面