五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在就職滿月時，宣布成立氣候變遷對策、健康台灣、全社會防衛韌性等三大委員會，因應未來的社會變遷與國際局勢變化。首場全社會防衛韌性委員會將在9月26日登場，將聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸。

「全社會防衛韌性委員會」同樣由總統賴清德擔任召集人，但從副召集人由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮擔任以及內政部長劉世芳擔任執行秘書，可看出含有借鏡國際經驗、了解實際第一線運作執行處理的規劃。

知情人士指出，全社會防衛韌性的計畫，在蔡總統任內就開始盤點，時間甚至早於2022年全動署成立。蔡總統階段是盤點所有資源、執行規劃等，到了賴總統階段則進入驗證階段，要透過實際運作來檢視相關規劃是否合用、是否足夠、目標能否達成。

知情人士分析，雖然賴清德成立三個委員會列管不同領域，但事實上，三個委員會都與「防衛韌性」息息相關，氣候變遷談全球人類共同面對極端氣候衝擊、健康台灣則關注如何因應來源不明跨國疾病；而三個委員會中最後登場的全社會防衛韌性，則集大成聚焦全方位盤整，從國防、民生、災防、民主四大方向，強化韌性，讓台灣不只能更有效因應全球議題，更期待台灣策略能成為世界解方。

賴清德日前曾說過的「突如其來的天災像是急性感冒，全球氣候變遷則像是慢性疾病」，知情人士強調，「防衛韌性」議題也是相同概念，「一次性天災像是感冒，整體韌性調適是慢性病」。

知情人士說，全社會防衛韌性要面對的不只是國家災害緊急狀況，還有台灣位處第一島鏈戰略位置所受到的灰色地帶侵擾、認知作戰、區域衝突等，世界都在關注台灣如何展現強大的自我保護韌性，守護區域和平穩定。

據指出，即將登場的全社會防衛韌性委員會，委員名單不只跨部會、跨領域、跨世代，兼具專業與實務，同時展現欲整合地方民政組織、中央警消與內政體系、國內外專家學者、國防與國安等全方位盤整的決心。

面對全球性議題與威權主義擴張，賴清德透過成立三大委員會直面挑戰，從二次能源轉型、健康台灣推動到全社會防衛韌性提升，都能看出賴清德要為國家提前擬定整體社會安全戰略的企圖心。

該人士分析，面對全球地緣政治的瞬息萬變，台灣社會是否能有備無患、有恃無恐、有條不紊，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵。