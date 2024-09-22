中警想杜絕風紀案用這招！400人換單位　他待32年被迫走了

▲台中市警局將進行6年輪調，預估有400多名員警受影響。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局將實施6年輪調政策，二線三星以下員警都會受到影響，引起基層反彈。警局今晚說，近期所發生風紀事件，涉及員警都是久任同單位，且局內在同一機關任職年資最久者達到32年，才研訂輪調原則，預估調整人員有400多人。

台中市警局「6年輪調」政策在近日公布，只要在同一單位任職滿6年，就需要調動至其他單位，起因正是中警風紀問題連環爆，局長李文章出招，卻被基層認為，是刑大隊長林明佐等高層犯案，基層人員卻被拖下水。

台中市警局回應，輪調原則是基於強化員警職務歷練、培養專業能力、內部管理及激化機關活力等需要，並鑑於員警近期發生之風紀案件，如偵查隊涉足轄區不當場所、刑事辦案費核銷疑義、交通分隊勤務代簽、派出員警製發交通告發單等案件，涉及之同仁大部分均係久任該單位之人員，

經查，本局任同一機關年資最久者達32年，為避免久任致生風紀疑慮，參照警察人員陞職辦法第16、19條規定，研訂本局各項職務人員職期輪調原則，並訂於近期內實施。此外，單位均有10％人數可推薦留任，1年內將退休者也不受限制。

中警指出，目前任滿6年者約900餘人，預估調整人員約400餘人。派出所警員將以派出所為單位進行調整，亦即會有同一分局甲派出所調乙派出所狀況，預計62人；分局偵查隊、交通分隊以分局為單位進行行調動，預計229人。