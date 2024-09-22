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2024軍事新聞論壇　專家對話AI如何影響戰爭傳播

軍聞社

「2024軍事新聞論壇—生成式AI驅動x軍事傳播」20日在國防大學復興崗校區舉行，由政戰局長陳育琳中將主持，邀請專家學者進行學術討論、經驗分享，期使國軍新聞與文宣實務工作能在AI的潮流中，進行多元的發展與運用。 　

陳局長致詞時，首先代表部長顧立雄感謝與會的專家學者們撥冗指導，提出個人專業意見，並表示，國軍正積極推動AI技術在各種軍事應用中的實踐，包括無人系統、自主武器、情報分析、戰場管理等方面，AI技術能夠提高國軍的作戰效率，縮短決策時間，增強作戰效能。

陳局長指出，AI也為國軍新聞應處工作帶來了革命性的變化，大型語言模型和聊天機器人的發展，使得虛假訊息的辨識與應對更加有效；同時，AI在數據分析和情報處理中的應用，讓我們能夠更迅速地從大量的數據中提取有用信息，提供決策支援，不僅提升了國軍的作戰能力，也為未來的軍事行動提供了更多的可能性。 　

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陳局長也強調，隨著Al技術的進步，國軍也面臨著新的挑戰和風險，AI生成內容技術的進步，使得生成虛假訊息和深偽技術（Deepfake）變得更加容易，這些技術已被用於認知作戰，對國家安全構成了嚴重威脅，國軍必須加強對這些新興技術的研究和應對，確保在資訊戰上保持優勢。 　

隨後，論壇分為兩場次進行，分別在政戰學院新聞系系主任傅上校，以及台灣民主實驗室執行長吳銘軒主持下，與國內專家學者共同研討「認知作戰再進化：AI如何影響戰爭傳播」、「軍事傳播新時代：如何運用AI提升競爭力」等主題，將學術理論與專業領域經驗結合國防事務，透過討論與分享，為國軍在AI數位時代下的應對與應用提供方向。 　

此次論壇與會人，包含臺北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所副教授邵軒磊、國防安全研究院助理研究員王綉雯、報導者記者孔德廉、國立政治大學傳播學院助理教授李怡志、意藍資訊公司總經理楊立偉與TWSC台智雲執行長周秉輝。

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