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獨／VR教學「高臨場感恐降低學習成果」！台師大研究揭原因

▲▼台師大研究發現，VR雖有高臨場感，但出現低學習成果，建議要思考使用目的與可能的教學輔助。（圖／李文瑜提供）

▲台師大針對國小學生研究發現，VR雖有高臨場感，但出現低學習成果，建議老師要思考使用目的與可能的教學輔助。（圖／李文瑜提供）

記者許敏溶／台北報導

沉浸式虛擬實境（IVR）技術突飛猛進。台師大團隊為了解能否促進學生學習，針對74名國小六年級進行研究，發現學生瀏覽概念圖，再進行VR操作，在科學概念上分數顯著高於未進行概念解說者，更發現「高臨場感會出現低學習成果」狀況，建議教學者使用IVR，應思考額外給予哪些教學輔助，才能確保達成學習目標。

由於沉浸式虛擬實境（Immersive Virtual Reality，IVR）技術突飛猛進，人們只要戴上虛擬實境眼鏡，彷彿就能置身在另一個奇幻世界。且中小學教學現場，愈來愈多學校投入預算購置虛擬實境設備，但虛擬實境不只硬體價格高昂，也需投入大量成本去優化軟體，這也似乎透露著，虛擬實境體驗可以為學習帶來新的契機。

為了解虛擬實境能否促進學生學習，台灣師範大學資訊教育研究所特聘教授李文瑜率領研究團隊，招募74名國小六年級，學生隨機分配到實驗組與對照組，透過IVR以及概念圖，分析對國小學生科學學習的影響。

李文瑜表示，該研究以評估學生對植物概念理解的科學測驗為主軸，實驗組學生進行植物的相關概念圖瀏覽，再進行VR操作，對照組則沒有瀏覽概念圖，在說明VR操作說明後即開始實作，研究結果顯示，實驗組的學生在科學概念上的分數，顯著高於對照組學生；這項結果顯示學生在使用VR探索學習教材時若有概念圖輔助更能達到知識學習的效果。

特別的是，從統計的分析研究團隊發現學生使用VR的正向情緒，也會帶來正向科學學習結果，但高度臨場感的體驗，卻出現負面學習效果。

李文瑜分析指出，研究結果發現「高臨場感會出現低學習成果」，主觀看起來好像違背直覺，但深究文獻就會發現，虛擬實境中的臨場感其實是兩面刃，臨場感吸引學生使用虛擬實境，讓學生有興趣，但高度臨場感卻讓學生的注意力，只集中在自己有興趣的事物與身歷其境的感受，無法獲得認知上的益處。

李文瑜認為，當學生在虛擬實境中體驗高度臨場感，卻沒有學習效益，就必須進一步反思將虛擬實境用於教學的目的和效益。換句話說，若僅是想透過虛擬實境帶來正向情緒和動機，確實可以設計高度臨場感，若回歸教育學習的效果，且期許學生能有深度思考，就得取捨臨場感的設計需求，又或是在兼顧臨場感之餘，教學者需要額外給予哪些教學輔助，確保學生能達成學習目標。

面對越來越多中小學教學現場，投入預算購置虛擬實境設備，李文瑜提醒，現在已有許多付費甚至免費平台可讓老師自行製作教材，而比成本更重要的是，老師們應思考教材內容是否善用VR科技的優勢，並思考使用VR時機與方式以達到更好的學習效果。

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▲▼台師大研究發現，VR雖有高臨場感，但出現低學習成果，建議要思考使用目的與可能的教學輔助。（圖／李文瑜提供）

▲台師大研究發現，VR雖有高臨場感，卻導致低學習成果，建議師長要思考使用目的與可能的教學輔助。（圖／李文瑜提供）

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