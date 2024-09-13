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師大畢業「捨台積電選教職」！薪水少一半　高中師：充滿成就感

▲▼吳宇宸捨棄台積電高薪，擔任羅東高中物理教師。（圖／台師大提供）

▲吳宇宸捨棄台積電高薪轉任教師，現為羅東高中物理教師。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭羅東高中物理教師吳宇宸，台師大物理系畢業後，曾任職台積電。儘管工作穩定且和同事相處融洽，卻因每天面對冰冷的數據和機器而對生活失去溫度，因為同事稱讚他有耐心與溫和後決定轉職。吳宇宸坦言，目前薪水只有台積電一半，但每當活動結束，看到學生笑容與積極參與的樣貌，讓他感受到滿滿成就感。

近來校園因行政工作繁重與科技業待遇優渥等因素，不斷傳出教師離職潮，連代理老師也很難找。身為教師培育重鎮的台師大，今（13日）邀集多位校友與仍在學的師培生，以自身經歷與教學經驗，說明為何投身教職的原因。

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▲▼吳宇宸捨棄台積電高薪，擔任羅東高中物理教師。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大邀請校友與在校師培生，說明投身教職原因。（圖／記者許敏溶攝）

吳宇宸從台師大物理系畢業後，選擇就讀交大電物所，雖然碩士班時已通過教師檢定，但受到周邊人影響，他決定先嘗試科技業，進入護國神山台積電擔任製程工程師。

吳宇宸表示，雖然台積電工作穩定，和同事相處也融洽，薪水也比當教師高，但是每天面對冰冷的數據和機器，「讓我感到生活失去溫度。」而一位台積電同事稱讚他很有耐心且溫和，並建議他可以嘗試當老師，這讓他重新思考職業選擇。回憶起大四時在附中教學實習，當時與學生互動充滿開心與溫度，這與科技業冰冷的數據形成強烈對比。

吳宇宸經過近3個月深思熟慮，最終決定離開台積電，投入最渴望的教育工作，立志3年內考上正式教師。離職前，吳宇宸還特別為那位幫助他的設備工程師，設計一條自動化程序來回饋對方。

外界都很羨慕台積電工程師的高薪，吳宇宸坦言，目前仍在台積電的同事薪水約150至200萬元，自己目前薪水大約比他們少3分1到2分之1，但台積電有的部門工作很操勞，經常早出晚歸，出門跟回家時可能小孩都在睡覺，有錢不一定有命花，生活品質也不見得好，況且錢也不是當初考量的主因，否則不會選擇教職。

吳宇宸目前擔任羅東高中設備組長，負責多項行政事務與實驗班運作。他說，自己秉持著「能不加班就不加班」原則，所以如何高效處理多項任務成為一大挑戰。但每當活動結束，看到學生笑容與積極參與樣貌，「我感受到滿滿成就感。」而在教學方面，每當看到學生理解重要定理後，露出微笑或從迷茫到豁然開朗的神情，都是他最大的教學成就，也珍惜與學生之間純粹且真摯的互動。

▲▼吳宇宸捨棄台積電高薪，擔任羅東高中物理教師。（圖／台師大提供）

▲吳宇宸表示，雖然目前薪水約比台積電少一半，但不用每天面對冰冷機器。（圖／台師大提供）

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