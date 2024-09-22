快訊／國家警報又響「暴雨熱區擴大」　雷雨灌3縣市

▲今日全台各地降雨猛烈，部分地區出現暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

各地雨勢猛烈，中央氣象署今（22日）中午12時29分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，並針對新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署表示，新竹縣、桃園市、新北市大雷雨持續時間至下午1時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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此外，氣象署針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至下午2時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨訊息，新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉也發布暴雨告警。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今日至明日清晨熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有局部大雨發生，尤其北部、東北部、南部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：22日白天

＊警戒區域

新北市：新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、泰山區、林口區、八里區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹縣：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉

山區暴雨

影響時間：22日白天

＊警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉