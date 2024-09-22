家庭主婦加入投資群組小賺2千　養老金全押+借貸...遭騙925萬

▲康婦遭騙925萬，警方計誘車手取款並順利逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名婦人，日前LINE被詐騙集團加入名為「雅婷學習交流A02」的假投資股票群，並依照指示下載假投資APP「BCVC TOP投資平臺」，起初婦人嚐到甜頭成功出金2000元，婦人信以為真，除了將老伴的存款全數投入，還向銀行借款，最後因無法出金才發現被騙，總計925萬。

據了解，住在新北市中和的60歲康姓婦人，與丈夫結婚後就過著相夫教子的生活，讓丈夫專心在事業打拼，兒女們也都順利完成學業。但康婦一直想透過投資賺點零用錢，今年8月初，康婦被拉入詐騙集團的假投資LINE群，看到裡面群友們不斷回報獲利、出金的消息，讓康婦心動不已，依指示下載假投資APP。

康婦初期操作時，不但順利獲利，還讓他能順利出金領款，更加深康婦加碼的想法，不但領出與丈夫多年攢下的存款，另外還向銀行借款，先後面交300萬、300萬、325萬三次共925萬元，直到8月底時，康婦想再度出金時，詐騙集團直接不予回應，直到本（9）月初，康婦才死心並驚覺被騙，向中和警方報案。

▲警方查扣犯罪聯繫手機1支、假冒姓名工作證1個、假冒姓名印章1枚、收款收據。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，透過康婦所說，蒐集、調閱監視器等相關證物，於前天（20日）晚間，與詐騙集團再度約面交，待取款車手出現後，埋伏警力一哄而上將28歲林姓車手逮捕，查扣犯罪聯繫手機1支、假冒姓名工作證1個、假冒姓名印章1枚、收款收據。全案依詐欺罪、洗錢防制法等移請新北地檢署偵辦。

中和分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，投資時須謹慎思考多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱，中和分局呼籲，民眾如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並立即撥打165或110確認無虞後，再行動作以防受騙。

▲警方依詐欺罪、洗錢防制法等，將林男移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）