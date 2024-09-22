　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家庭主婦加入投資群組小賺2千　養老金全押+借貸...遭騙925萬

▲▼康婦誤信投資詐騙，只因成功獲利2000元反遭騙走925萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲康婦遭騙925萬，警方計誘車手取款並順利逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名婦人，日前LINE被詐騙集團加入名為「雅婷學習交流A02」的假投資股票群，並依照指示下載假投資APP「BCVC TOP投資平臺」，起初婦人嚐到甜頭成功出金2000元，婦人信以為真，除了將老伴的存款全數投入，還向銀行借款，最後因無法出金才發現被騙，總計925萬。

據了解，住在新北市中和的60歲康姓婦人，與丈夫結婚後就過著相夫教子的生活，讓丈夫專心在事業打拼，兒女們也都順利完成學業。但康婦一直想透過投資賺點零用錢，今年8月初，康婦被拉入詐騙集團的假投資LINE群，看到裡面群友們不斷回報獲利、出金的消息，讓康婦心動不已，依指示下載假投資APP。

康婦初期操作時，不但順利獲利，還讓他能順利出金領款，更加深康婦加碼的想法，不但領出與丈夫多年攢下的存款，另外還向銀行借款，先後面交300萬、300萬、325萬三次共925萬元，直到8月底時，康婦想再度出金時，詐騙集團直接不予回應，直到本（9）月初，康婦才死心並驚覺被騙，向中和警方報案。

▲▼康婦誤信投資詐騙，只因成功獲利2000元反遭騙走925萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣犯罪聯繫手機1支、假冒姓名工作證1個、假冒姓名印章1枚、收款收據。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，透過康婦所說，蒐集、調閱監視器等相關證物，於前天（20日）晚間，與詐騙集團再度約面交，待取款車手出現後，埋伏警力一哄而上將28歲林姓車手逮捕，查扣犯罪聯繫手機1支、假冒姓名工作證1個、假冒姓名印章1枚、收款收據。全案依詐欺罪、洗錢防制法等移請新北地檢署偵辦。

中和分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，投資時須謹慎思考多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱，中和分局呼籲，民眾如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並立即撥打165或110確認無虞後，再行動作以防受騙。

▲▼康婦誤信投資詐騙，只因成功獲利2000元反遭騙走925萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依詐欺罪、洗錢防制法等，將林男移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
不是內灣老街！　「新竹最強景點」狂吸228萬人
低調交往2年！李鐘碩現身IU演唱會　口罩、帽子遮緊緊
快訊／高雄茄萣國中失火！　學務處燒起來
陳喬恩9張高清婚紗照曝光！
快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市　7地淹水警戒
高雄五星酒店慘成「水濂洞」　吃buffet變流水席
iPhone 16「全新功能」變巨雷　一票怒：容易摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士瞬間倒地！新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

休旅車詭異停倉庫前　在地人查看...驚見駕駛已死亡長屍斑

快訊／高雄茄萣國中失火！學務處竄大量濃煙　消防急灌救

花蓮成立重機械特殊救援隊　集結民力第一時間投入救災

家庭主婦加入投資群組小賺2千　養老金全押+借貸...遭騙925萬

雨炸高雄！五星酒店漏水慘成「水濂洞」　顧客：吃buffet變流水席

銀樓老闆20年前性侵小6女童！遭重判8年半　上訴逆轉撤銷重審

花蓮轎車撞安全島擊落紅綠燈翻覆　駕駛酒測值1.08慘了

快訊／苗栗民宅驚傳火警！大量濃煙直竄　1人受困被救出

男不滿被擋道下車理論　妻攔阻遭毆打！3個女兒哭喊「救我媽媽」

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

騎士瞬間倒地！新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

休旅車詭異停倉庫前　在地人查看...驚見駕駛已死亡長屍斑

快訊／高雄茄萣國中失火！學務處竄大量濃煙　消防急灌救

花蓮成立重機械特殊救援隊　集結民力第一時間投入救災

家庭主婦加入投資群組小賺2千　養老金全押+借貸...遭騙925萬

雨炸高雄！五星酒店漏水慘成「水濂洞」　顧客：吃buffet變流水席

銀樓老闆20年前性侵小6女童！遭重判8年半　上訴逆轉撤銷重審

花蓮轎車撞安全島擊落紅綠燈翻覆　駕駛酒測值1.08慘了

快訊／苗栗民宅驚傳火警！大量濃煙直竄　1人受困被救出

男不滿被擋道下車理論　妻攔阻遭毆打！3個女兒哭喊「救我媽媽」

若打NCAA唐西奇選「亞利桑那」　班凱羅：他天生是杜克的料

曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策　AI熱潮下淪高通收購目標

小彤老師罹癌「8次化療」白血球過低發燒！　3副作用無法進食...反安慰老公

頭髮掉不停？可能你有4種壞習慣

煞車失靈！　巴西巴士司機「冷靜1舉動」保住全車性命

理想中vs.現實中的自己往往不同　感到迷惘時不如試著回到「原點」

快訊／台南南區永鳳橋下大排驚傳有人落水　南消救起婦人送醫搶救

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

騎士瞬間倒地！新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

「艾爾登法環、黑暗靈魂」系列Steam限時特賣　下殺5折優惠

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

貨車司機侵犯女友人：妳尪入獄我當妳男人

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

洗腦投入3000萬！　家屬痛批如邪教

屏轎車墜溝渠滅頂　駕駛受困溺水亡

學校被改名監獄　彰化3校怒報警

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

不堪黑函攻擊！國小泳隊教練全體離職

快訊／台南商業大樓火警！警消出動37人灌救

即／台東小米粽中毒人為機率高！轉「他字案」偵辦

台南球棒隊闖粽子店狂扁2顧客　警逮3人送辦

死刑釋憲出爐　高大成喊反廢死

更多熱門

相關新聞

抽中最高賺2.5萬元！3檔抽籤股申購下周起跑　劍麟價差最大

抽中最高賺2.5萬元！3檔抽籤股申購下周起跑　劍麟價差最大

下周計有3檔抽籤股開放申購，包括亞昕（5213）、中租-KY（5871）與劍麟（2228），若以20日收盤價來看，價差以劍麟2.55萬元最大，中租-KY則有2.1萬元，以及亞昕的1000元。

iPhone 16 Pro系列在印度生產　將激發股市成長潛能

iPhone 16 Pro系列在印度生產　將激發股市成長潛能

沒升息就是「假的」？投資人搖頭：出手蠻重的

沒升息就是「假的」？投資人搖頭：出手蠻重的

美降息2碼「台股大漲」　專家看Q4雙主軸

美降息2碼「台股大漲」　專家看Q4雙主軸

全球股市喜迎「資金利多」　Q4旺季行情起跑

全球股市喜迎「資金利多」　Q4旺季行情起跑

關鍵字：

中和投資養老

讀者迴響

熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜

陳喬恩高清婚紗照曝光　「花童是明道帥兒」

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍

貝克宇兩年多讀完大學崔佩儀淚崩

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

45歲女老闆深夜快不行了　要她25歲老公載

「常說4句話」可能是失智症前兆

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面