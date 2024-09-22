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雨炸高雄！五星酒店漏水慘成「水濂洞」　顧客：吃buffet變流水席

記者許宥孺／高雄報導

受低壓帶影響，高雄昨(21日)豪雨不斷，因瞬間雨勢過大，導致排水不及，造成義大皇家酒店星亞自助餐漏水，就有民眾拍下當時狀況，無奈表示：「吃buffet吃到一半變流水席的機率有多高？」業者表示，飯店連夜搶修，今日中午開放營運。

▲▼義大皇家酒店星亞自助餐漏水。（圖／翻攝自threads／jj3es00306）

▲義大皇家酒店星亞自助餐漏水。（圖／翻攝自threads／jj3es00306）

「吃buffet吃到一半變流水席的機率有多高？」一名男子昨日晚間9點多在threads發文分享，到高雄義大皇家酒店用餐，卻發生餐廳漏水慘況。影片中錄下，自助餐檯猶如水濂洞，水柱從天而降，就連飲料吧檯、冰淇淋櫃也沒躲過，餐廳人員則忙進忙出的接水、拖地。

▲▼義大皇家酒店星亞自助餐漏水。（圖／翻攝自threads／jj3es00306）

▲餐廳人員忙著接水、拖地。（圖／翻攝自threads／jj3es00306）

義大皇家酒店對此表示，昨晚因瞬間雨勢過大，造成星亞自助餐有漏水現象，飯店現場已進行連夜搶修，今（22）日中午開放營運。

業者強調，昨天並沒有客人淋到雨，漏水的地方是飲料區，當下就有緊急把飲料區關閉，並在其他區域提供飲料。

業者指出，昨日住房共500間，為不影響住房房客使用早餐，今早已開放2F及8F宴會廳提供自助式早餐服務，上午正常用餐。

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