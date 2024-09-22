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台南做工行繕團馬不停蹄接續趕工　齊心為弱勢勞工打造安全家園

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋，勞工局長王鑫基表示，市府團隊和志工積極快速的施工，希望盡快幫案家完成房屋修建，早日提供案家一個舒適安全居住環境。

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南官田區66歲的楊姓案主為身障貧戶，因中風無法工作，靠每月政府補助8千多元，撫養就學中的孩子，加上經濟困頓故無法整修破舊房子。勞工局做工行善團接獲通報後隨即安排修繕期增加程。本周9/16泥水工會動員10位志工進行地坪混凝土施工，鋁製品工會於9/18進行客廳大門門框和冷氣窗丈量，即於9/20進行大門門框安裝，同日電子加工工會也到場進行屋頂雙側包角、水切中直、白鐵水槽、速利康水管等工程施工。9/21電氣工會調整及測量廚衛設備管路。

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日(9/22)由木工工會接力，出動19位志工，進行牆壁美化板、天花板輕鋼架、浴室門安裝、塑膠地板施工，電氣工會和志願服務協會也出動志工到場協助。台南市福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟（台南市美髮及美容美體業產業工會理事長）及該獅子會翁茂德等獅友也準備美味餐點慰勞修繕志工辛勞。

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，非常感謝做工行善團每一位志工的奉獻參與，提供專業技能、分工合作，才能夠為弱勢勞工打造溫暖安全的住家環境。本周除了官田修繕，志工夥伴也至大內區、關廟區會勘，9/21電氣工會志工也至關廟區進行修繕，該服務案，因臨時成案，時間緊湊，所以，特别感謝郭明元組長及林震陽．姚昆龍等志工伙伴，撥空協助，完成任務，讓案主能安心方便的使用。也感謝本週多組家庭志工齊心努力，包括泥水工會謝孟峰和林宜靜夫妻檔、鋁製品工會張世明和黃金玟賢伉儷，木工工會三組父子檔，分別為翁德賢和翁士傑、許登財和許柄政、黃英俊和黃煜程等人，以及蘇旭明和吳博軒甥舅檔，共同到場參與弱勢勞工房屋修繕。於中秋佳節月圓人團圓佳節前後，與勞工局共同守護每一位勞工，讓溫暖照亮台南各角落。

▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局在中秋佳節前後，陸續出動泥水、鋁製品、電子加工、電氣和木工等五個工會志工，分別接力到官田區為弱勢修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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