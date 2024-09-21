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頂呱呱炸雞震撼2牛津女大生　「我們以後怎麼面對英國的雞」

記者黃翊婷／綜合報導

英國牛津大學2名中文系女學生Liv、Lauren，近日受邀品嘗台灣速食店頂呱呱的餐點，2人吃了呱呱包、地瓜薯條、炸雞和雞脖子，都忍不住直呼好吃，尤其是炸雞，讓她們讚不絕口，「我們以後要怎麼面對英國的雞，英國的炸雞像是沒味道的燕麥配醋！」

英國牛津大學女學生吃頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲Liv、Lauren很喜歡頂呱呱的炸雞。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio，下同。）

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不要鬧工作室近日邀請英國牛津大學中文系女學生Liv、Lauren吃頂呱呱，2人首先嘗試的餐點是呱呱包，她們表示，從來沒有吃過米飯包在炸雞皮裡面，就像是燉飯包在口袋裡，非常好吃，「誰能想到這個」、「包得太理想了」、「根本天堂降臨到味蕾上」。

英國牛津大學女學生吃頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲2人覺得呱呱包不僅有創意，也很好吃。

接著，她們吃了地瓜薯條，Liv說自己在台灣最愛的食物就是炸甜地瓜，Lauren則覺得吃起來像地瓜球，口感很軟，也是好吃到讓人語無倫次的美食。

Liv和Lauren吃到炸雞時，更是浮誇表示「我覺得我可以死了」，她們大讚炸雞很多汁、調味很棒，「我們以後要怎麼面對英國的雞，英國的炸雞像是沒味道的燕麥配醋」，她們甚至覺得這才是真正的雞肉、雞腿，因為台灣的雞肉品質很好，英國都很隨便。最後，Liv和Lauren還品嘗了雞脖子，也是一邊吃一邊稱讚調味非常厲害。

2人提到，她們都是牛津大學中文系的學生，疫情過後，學校陸續送學生來台灣學中文，來過的人反饋都很好，所以學校決定繼續送學生來台灣，這次包含她們在內，一共來了9名學生，她們也覺得台灣很棒。

網友們看完影片紛紛留言表示，「這2位辣妹，真是吃貨，超懂的」、「呱呱包耶！懂吃」、「第一次看到吃頂呱呱這麼浮誇的，害我也想再去吃一次」；也有吃過英國食物的網友說，可以理解Liv和Lauren為何這麼激動，「當你住在英國就明白了，她們的反應很真實」、「有點誇張，不過英國食物也真的爆炸，從來沒吃過連燙花椰菜都可以燙得這麼難吃的」。

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