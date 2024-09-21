湖南財政廳長遇害！2嫌疑「欠5500萬賭債」入室綁架　離奇墜樓亡

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湖南財政廳長劉文杰遇害！2嫌疑「欠5500萬賭債」入室綁架　離奇墜樓亡

▲湖南省財政廳女廳長劉文傑遇害墮樓身亡。（圖／翻攝微博）

▲湖南省財政廳女廳長劉文傑遇害墮樓身亡。（圖／翻攝微博）

記者閔文昱／綜合報導

湖南省財政廳廳長劉文杰19日傳出意外墜樓身亡，離奇的是，還有兩名男子幾乎與她同時從同一棟建築墜樓身亡。當局最新通報指出，2名男性死者涉及綁架劉文杰，不排除是因為在澳門積欠1200萬人民幣（約新台幣5500萬元）的賭債，目前案件正在進一步偵辦中。

據湖南長沙市公安局通報，9月19日上午9時31分，天心區城南西路1號2棟13樓有3人墜樓死亡。經初步調查，受害者正是58歲的湖南女財政廳長劉文杰，另外2名男性犯罪嫌疑人分別為31歲江某輝以及35歲的江某。

其中，江某輝平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年至2022年在外省從事家具生意，期間多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元（人民幣）。

▲湖南長沙市公安局最新通報。（點圖可放大／翻攝自微博，下同）

▲湖南長沙市公安局最新通報。（點圖可放大／翻攝自微博，下同）

根據監控錄影與目擊證人的證言，2名嫌犯先是在18日下午進入城南西路1號的社區踩點。隔天凌晨，2人離開社區，到對面飯店頂樓樓梯間過夜，一直到早上6時49分及7時07分，2人先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。當劉文傑離家開門時，2人持刀將她劫持進入房間。

周邊監視畫面顯示，劉文傑與江某在早上9點12分從陽台上同時墜樓，陽台上有打鬥痕跡。9時17分，江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖透過窗簾下滑至12樓逃離現場，不料卻墜樓身亡。

現場勘查發現，劉文傑家中家具、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現嫌犯遺留的2個黑色雙肩背包，背包中有帶掛鉤的彩色尼龍繩1條（約3公尺）、橡膠手套、鉗子等作案工具。經調查，未發現劉文傑及其家人與2名嫌犯人在案發前有交集。案件正在進一步偵辦中。

▲湖南長沙市公安局最新通報。（圖／翻攝自微博）

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