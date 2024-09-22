買人氣炸雞驚現「綠色塑膠片」！好市多急回應：向廠商釐清原因中

▲網友吃好市多人氣炸雞時，竟發現「綠色塑膠片」。（圖／臉書 Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）近來一款炸雞爆紅，不過卻有民眾買了該款炸雞回家料理，沒想到第一次買就中鏢，「氣炸翻面後才發現薄皮下面包的不是炸雞而是塑膠片」，呼籲吃之前真的還要再仔細看過，網友紛紛留言喊「扯」。對此，好市多也於稍早做出回應。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示看了大家分享「大成冷凍椒鹽薄皮炸雞」好吃，便開心購入了，令他沒想到的是竟第一次買就中標，「氣炸翻面後才發現薄皮下面包的不是炸雞而是塑膠片」，呼籲消費者「吃之前真的還要再仔細看過」。原PO也貼出商品照，可看到一大塊炸得金黃的炸雞，雞皮下竟有顯眼的綠色塑膠片。

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貼文一出，網友紛紛留言驚呼「太扯了，這一定要上新聞，國外你可能就致富了」、「這個我信了，完美的在裡面，不像某蟑螂」、「這個扯耶，工廠品管是怎麼過的」、「這太誇張了，要給衛生局報案」、「太誇張了！真的不能姑息」、「保留證據，投訴衛服部！！讓主管機關好好稽查，以保障消費者食安！」

據TVBS報導，好市多回應表示，目前賣場已收到該名會員的退貨及反映，並向廠商釐清原因中，將敦促廠商檢視生產過程並儘快提供說明，同時強調賣場重視會員權益，若會員對商品等有任何疑慮，歡迎會員蒞臨賣場或致電客服中心，將竭誠協助並解答。

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