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「將軍星」發威！4生肖下半年貴人加持　事業大爆發

紫微斗數老師姚本軍表示，2024年下半年紫微斗數中的「將軍星」開始發威，這顆星象徵著果敢、堅韌和領導能力的增強。（示意圖／翻攝unsplash）

▲4生肖下半年拜「將軍星」之賜，在工作上容易出人頭地。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

紫微斗數老師姚本軍在臉書粉專表示，在2024年下半年，紫微斗數中的「將軍星」開始發威，這顆星象徵著果敢、堅韌和領導能力的增強。以下4個生肖的人受到將軍星影響，迎接重要的機遇或挑戰，若能迎難而上勇敢跨過，就有機會在職場上步步高升、出人頭地。

●生肖：狗

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在2024年下半年，屬狗的人將展現出更多的主動性和決斷力，無論在工作還是生活中都會表現得更為自信和堅定。他們會有一種無所畏懼的精神，願意為了達成目標而付出更多的努力，這種決心會感染身邊的人，讓他們在團隊中成為一個具有凝聚力的核心人物。

在發展運勢上，2024年下半年對於屬狗的人來說是一個充滿機遇和挑戰的時期。「將軍星」的影響讓他們有更高的機會在事業上取得突破，可能會獲得一些重要的職位提升或重大項目負責的機會。然而，這也意味著他們需要承擔更多的責任和壓力，需要謹慎應對每一個決策，避免因為魯莽或過於自信而犯下錯誤。

●生肖：馬

在2024年下半年，屬馬的人在工作中會顯得更有魄力，敢於承擔重任，這會讓他們在團隊中脫穎而出，贏得同事和上司的認可。他們可能會被賦予更多的領導角色，負責管理重要項目或團隊，這對他們的職業生涯來說是一次重要的提升機會。

要注意的是，隨之而來的挑戰也不容小覷，因為「將軍星」的影響往往伴隨著高壓和高期望，他們需要面對比以往更多的責任和壓力。例如需要在短時間內完成高難度的任務，或者需要在複雜的人際關係中保持平衡。他們需要展現出超凡的適應能力和解決問題的能力，才能在激烈的競爭環境中站穩腳跟。

●生肖：雞

2024年下半年，對於生肖屬雞的人來說，象徵著公司高層、直屬上司和貴人將對屬雞的人提供強而有力的支持和幫助。在職場上，屬雞的人會發現自己受到上司和高層的更多關注和重視。他們的工作表現和能力會被認可，這將帶來更多的機會和資源。高層可能會對他們寄予厚望，並委以重任，這是一個展示自己才能和獲得晉升的絕佳時機。

「將軍星」的影響使得屬雞的人在與上司和貴人的互動中能夠更加直接和有效地溝通。這種情況下，屬雞的人需要充分利用這種支持，主動爭取和上層的互動，從而為自己爭取更多的資源和機會。

同時，。他們需要更加主動積極，迎難而上，才能滿足上司和高層的期望。在壓力增大的情況下，屬雞的人需要保持冷靜，理性分析問題，並以果斷的行動來解決困難。

●生肖：猴

對於生肖猴人來說預示著在這段時間內將能夠獲得外部的強大支持和幫助，並且通過自己的努力取得顯著的成果和收穫。

屬猴的人將感受到來自四面八方的助力。無論是在職場上還是生活中，他們都會發現自己更容易得到他人的認可和幫助。這種支持可能來自於同事、朋友，甚至是一些素未謀面的貴人。這些人將在關鍵時刻出現，為屬猴的人提供寶貴的資源和指導，使他們能夠更快地實現自己的目標。

在工作中，屬猴的人將會發現容易有外部的支持，他們的工作環境會變得更加順利，減少了很多阻礙和困難。他們的創意和計劃能夠得到上司的重視和採納，這將使他們在職場上取得長足的進步。

同時，他們的努力和付出將得到應有的回報，這會讓他們的生活質量有明顯的提升。他們的家庭關係和人際關係也會變得更加和諧，從而讓他們能夠更好地享受生活中的美好時光。

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