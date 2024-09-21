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玉米濃湯喝一半「撈出一整隻壁虎」民眾噁心到吐　衛生局出手了

▲▼網友爆料喝玉米濃湯撈到大壁虎。（圖／翻攝自threads）

▲網友爆料喝玉米濃湯撈到大壁虎。（圖／翻攝自Threads）

記者賴文萱／高雄報導

恐怖！近日有民眾在喝高雄某湯包店的玉米濃湯時，竟在湯內發現「一整隻壁虎」，當場反胃噁心到吐，事後也擔心壁虎是泡在裡面，會不會有部位早已被吃下肚。對此，該湯包店老闆出面喊冤表示，盒子根本不是他們的，質疑是被惡搞，高雄市衛生局則派員稽查，雖現場未見有壁虎蹤影，但現場發現多項缺失，當場要求業者限期改善。

案發在20日下午1點多，有民眾前去店家買了小籠湯包跟玉米濃湯套餐，回家後打開食用，在喝了4、5口濃湯之後，竟然在裡頭發現一整隻壁虎，當場嚇到吐，因為泡在湯裡，也擔心裡頭會不會有腳脫落，後來連同湯包都一起倒掉，不敢再吃。

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▲▼高雄市衛生局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市衛生局派員稽查，現場發現多項缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

業者今早出面直呼「很冤枉」，至少要有一個嫌疑，結果卻連濃湯盒子都不是他的，因而質疑網友不曉得哪裡弄來一個盒子倒下去，然後擺一個壁虎。

針對民眾在社群反映購買某湯包喝湯喝到壁虎，涉有衛生安全疑慮，衛生局雖未接獲投訴，但今日接獲反映後立即派員前往查察。

▲▼高雄市衛生局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市衛生局派員稽查，現場發現多項缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，現場雖未見壁虎蹤跡，但查察冰箱內食品未妥適覆蓋、未有溫度紀錄、工作檯面及冰箱外部分灰塵油垢堆積、風扇扇葉灰塵堆積、未落實環境清消、工作人員未定期健康檢查等多項缺失。

衛生局當場飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法第44條第1項規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

同時，呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備、食材清洗、備製餐點流程及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

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