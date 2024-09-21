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社會 社會焦點 保障人權

趁女兵玩手機偷襲摸奶！海軍「田單艦」淫中士判2月　還要賠10萬

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）
▲「田單軍艦」已婚中士性騷女兵遭判刑，民事上還要再賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

海軍司令部146艦隊「田單軍艦」一名29歲曾姓行政中士，趁女補給兵玩手遊時，撫摸其胸部，事後女兵向家人訴苦，家人憤而告知輔導長此事。橋頭地院依違反性騷擾罪，處2月有期徒刑，得易科罰金6萬。另民事上曾還要再賠女補給兵10萬，全案可上訴。

判決指出，曾男自2013年10月至2022年5月期間，擔任「田單軍艦」行政中士，他於2022年4月18日上午11時25分路過女兵艙外時，見女補給兵小君(化名)在走道玩手機打遊戲，竟趁她不注意，出手撫摸胸部，害小君嚇了一跳，事後她向胞姊與母親的男友訴苦，家人再向輔導長告知此事，軍方立即啟動調查，並函請澎湖憲兵隊偵辦。

偵查時曾男辯稱，當天他要提醒小君去收拾大飯廳，她一開始只回「嗯」，以為她沒聽清楚在說什麼，所以才用拳頭打她的手臂，結果不小心碰到胸部；經檢方傳喚相關證人，以及監視器錄影畫面後，認定曾男犯性騷擾罪，依法起訴。

法官認為，曾男顯不尊重小君的身體之自主權及人格尊嚴，犯後雖坦承犯行，然小君具狀表示對方未曾道歉，無法原諒，亦無調解意願，可見曾男犯行已影響受害者身心，考量曾男已婚、目前賣早餐維生，依性騷擾罪處2月，得易科罰金。可上訴。

小君又提出民事訴訟求償精神撫慰金50萬、並依性騷擾防治法再請求一倍的懲罰性賠償金50萬，共求償100萬元。曾男則表示小君求償過高，他可以賠6萬元。

橋頭地院法官審酌雙方身分、資歷及加害程度，認為依侵權行為的次數和情節，50萬懲罰性賠償金並無理由，另撫慰金應以10萬元為適當，判曾男要賠10萬。可上訴。

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