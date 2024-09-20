赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

▲郭宇軒赴陸後失聯。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣男大生郭宇軒8月27日從上海入境中國大陸後失聯至今，海基會秘書長羅文嘉20日表示，他們已經與家屬聯繫上，並發函給海協會，希望能協助了解郭先生的行蹤，但目前還沒收到回應。

羅文嘉提到，郭先生現年22歲，已經畢業，8月27日跟公司請假一個禮拜赴中國大陸，沒有說明原因，但是一個禮拜之後，台灣公司老闆發現郭沒有回來上班。

羅文嘉說，海基會9月18日接到來自高雄警察局的聯繫，希望能夠協尋郭先生，所以9月19號，海基會就接跟郭的母親了解情況，並於同日發函傳真給對岸海協會，希望能夠來了解郭的行蹤，但目前還沒收到回應。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉也提到，根據過去經驗，若是被大陸的公安單位滯留，很快就能得到消息，如果沒有的話，可能顯示郭先生目前的失聯狀態連大陸公安也沒有掌握。

另外，台塑一名高管傳出被大陸公安留置，羅文嘉表示，海基會20日與該公司在台灣的主管聯繫，對方表示該名高管已經回到寧波的工廠，至於是因為什麼原因被留置並沒有對外說明，「基於公司的隱私業務和個人安全，不便多做報告。」

羅文嘉還提醒，若非必要盡量減少赴陸，如果真的去了，務必上陸委會的「國人赴陸登錄系統做登錄，一旦有任何狀況比較知道從何協助，也建議行程拷貝一份給家人，以免家人擔心。