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社會 社會焦點 保障人權

釋憲出爐！廢死聯盟轟「政府心存僥倖」：希望有一天死刑不再存在

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

憲法法庭20日針對37名死囚提出，對於死刑是否違憲或合憲的釋憲聲請進行宣判，結果判決有條件合憲。對此，廢死聯盟稍早發出千字新聞稿回應，怒轟政府相關部門總是心存僥倖，以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由，持續怠惰不作為，並堅定表示，「未來我們還是會繼續的努力，希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。」

▲▼ 死刑釋憲出爐，廢死聯盟回應 。（圖／記者邱中岳攝）

▲死刑釋憲出爐，廢死聯盟回應。（圖／記者邱中岳攝）

廢死聯盟回應全文：

如果，憲法法庭堅守人權捍衛者的角色，宣示死刑違憲，將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應，打破仇恨的循環，並開啟療癒創傷的可能。很遺憾，憲法法庭沒有這樣做。

從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出，死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出，現行制度有諸多缺失：沒有全程的強制辯護、（2012年之前）第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決，以及精神障礙被告並未排除死刑的適用（行為時、受審時、受刑時）等問題；憲判字第8號判決肯認，以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。

37位定讞個案中，大部分並非直接故意或預謀，或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出：如果沒有直接故意，即不得判處死刑；即便是直接故意，仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮，但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題，法務部不應該執行死刑，檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分，協助37位死刑定讞個案提出救濟。

▲▼死刑存廢釋憲案宣判，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院YouTube）

▲死刑存廢釋憲案宣判。（圖／翻攝司法院YouTube）

台灣到底何時會廢除死刑？未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調，死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約，因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。

只要死刑存在，政府相關部門總是心存僥倖，以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由，持續怠惰不作為，試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求，卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策，以至於很多的改革步伐無法前進。

我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日，廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會，就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何，但我們知道台灣不能停下腳步，有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服，死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌，尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣，這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實，不應被「死刑」綁架。

回顧台灣的廢除死刑運動，死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢，但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中，至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反，律師及民間團體會持續努力，我們期待司法體系能夠勇敢回應，不要再製造更多死刑的被害者。

最後，我們還是要感謝一路以來，協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來，我們深刻了解，無論反對死刑或支持死刑，同樣都期望台灣是一個安全美好的社會，不同的只是：有人認為死刑可以促成這個期望，有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力，希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。

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