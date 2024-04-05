「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

▲花蓮強震後絕大多數台灣人民仍正常生活。（圖／記者湯興漢攝）

記者張寧倢／編譯

台灣3日上午發生近25年來最嚴重的地震，震央位於花蓮外海，芮氏規模達7.2。美國有線電視新聞網（CNN）5日報導稱，台灣記取了921大地震上萬人傷亡的慘痛教訓，全面性改善建築抗震能力，相當具有成效，就連花蓮市在震後隔天看起來也異常平靜。美國學者就讚嘆，「這是一個相當令人驚奇的結果」。

根據CNN報導，花蓮太魯閣一家旅宿業者吳先生地震當下正在為客人準備早餐，他擔心房屋倒塌，於是趕緊將客人疏散到戶外，隨後就看到河的對岸發生山崩。吳先生說，「1999年（921）地震後，政府對建築規範進行全面審查，所有興建中的建築都必須使用新的技術，提升抗震程度。」

▲東部災區出現多處落石。（圖／記者張君豪翻攝）

專家表示，這項變化幫助台灣避免了大規模傷亡。吳先生說，「我覺得很幸運。情況還不算太糟。」報導稱，就連距離震央僅11英里的花蓮市，在地震發生隔天看起來也異常平靜（strikingly calm），商店與餐廳重新開張，蔬果攤、小吃攤照常營業，預防性停駛的火車已恢復運行。雖然救難人員仍奮力搜救中，但整體而言，擁有10萬人口花蓮市大抵安然無恙。

CNN援引台灣地震學家稱，這次強震能量相當於在廣島投下32顆原子彈，撼動台灣全島，遠至香港、上海都有感。52歲鐘姓（Chong）女家管表示，她住花蓮已有50年，經歷多次地震，但這次規模相當可怕。台灣中部25年前發生規模7.3的921大地震，當時造成2400多人死亡、1萬多人受傷，但這次傷亡人數降低許多，截至4日為10人死亡、1000多人受傷。

美國麻州東北大學（Northeastern University）政治學與公共政策教授奧德李奇（Daniel Aldrich）表示，「這是個相當令人驚奇的結果（pretty miraculous outcome）。」他說，以震央位於城市附近的強烈地震而言，死亡人數非常低，其他例如海地、印度與中國也曾發生規模7.5左右的地震，但造成的傷亡遠遠超過目前在台灣看到的情況。

CNN報導引述專家們說法，認為台灣近年來努力做足準備，就是因為從25年前那場毀滅性的強震中汲取了慘痛教訓。奧德李奇說，921地震當年，台灣簡直是毫無準備，建築業腐敗、建築法規不足，加上救援工作協調不力，「從那時以來，我們看到的是全面大規模升級，我會說是從上到下、由下往上的一系列因應。」