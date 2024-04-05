　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

▲▼花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，在經過一連串加固防護工程施作後，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。拆除作業將由上往下，依序將高層重物卸除後向下拆除。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮強震後絕大多數台灣人民仍正常生活。（圖／記者湯興漢攝）

記者張寧倢／編譯

台灣3日上午發生近25年來最嚴重的地震，震央位於花蓮外海，芮氏規模達7.2。美國有線電視新聞網（CNN）5日報導稱，台灣記取了921大地震上萬人傷亡的慘痛教訓，全面性改善建築抗震能力，相當具有成效，就連花蓮市在震後隔天看起來也異常平靜。美國學者就讚嘆，「這是一個相當令人驚奇的結果」。

根據CNN報導，花蓮太魯閣一家旅宿業者吳先生地震當下正在為客人準備早餐，他擔心房屋倒塌，於是趕緊將客人疏散到戶外，隨後就看到河的對岸發生山崩。吳先生說，「1999年（921）地震後，政府對建築規範進行全面審查，所有興建中的建築都必須使用新的技術，提升抗震程度。」

▲0403震災警政署投入2916警力協助災區搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲東部災區出現多處落石。（圖／記者張君豪翻攝）

專家表示，這項變化幫助台灣避免了大規模傷亡。吳先生說，「我覺得很幸運。情況還不算太糟。」報導稱，就連距離震央僅11英里的花蓮市，在地震發生隔天看起來也異常平靜（strikingly calm），商店與餐廳重新開張，蔬果攤、小吃攤照常營業，預防性停駛的火車已恢復運行。雖然救難人員仍奮力搜救中，但整體而言，擁有10萬人口花蓮市大抵安然無恙。

CNN援引台灣地震學家稱，這次強震能量相當於在廣島投下32顆原子彈，撼動台灣全島，遠至香港、上海都有感。52歲鐘姓（Chong）女家管表示，她住花蓮已有50年，經歷多次地震，但這次規模相當可怕。台灣中部25年前發生規模7.3的921大地震，當時造成2400多人死亡、1萬多人受傷，但這次傷亡人數降低許多，截至4日為10人死亡、1000多人受傷。

美國麻州東北大學（Northeastern University）政治學與公共政策教授奧德李奇（Daniel Aldrich）表示，「這是個相當令人驚奇的結果（pretty miraculous outcome）。」他說，以震央位於城市附近的強烈地震而言，死亡人數非常低，其他例如海地、印度與中國也曾發生規模7.5左右的地震，但造成的傷亡遠遠超過目前在台灣看到的情況。

CNN報導引述專家們說法，認為台灣近年來努力做足準備，就是因為從25年前那場毀滅性的強震中汲取了慘痛教訓。奧德李奇說，921地震當年，台灣簡直是毫無準備，建築業腐敗、建築法規不足，加上救援工作協調不力，「從那時以來，我們看到的是全面大規模升級，我會說是從上到下、由下往上的一系列因應。」

►►►美20高中生「住天王星隔壁」　來台目睹大樓傾斜嚇壞！發抖報平安

►►►星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

►►►台積電震後「只花10小時」神速復原逾7成　日經：台灣工程師全出動

►►►日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

ET快訊
「花蓮馮迪索」跑贏山崩影片瘋傳　經銷商PO文急尋車主
快訊／新店酒品公司火警「頂樓全面燃燒」！84消防員灌救中
剛買店面！Joeman被銀行撤貸款　急變賣台股「1週籌260
鎮瀾宮「香客大爆滿」　湧現20萬人
快訊／天祥不再是孤島！台8線西側段搶通
刪光對話也沒用！　LINE「1功能」秒逮偷吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

聯合國人權理事會通過決議　要求停止對以色列所有軍售

「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

南極逾530企鵝集體死亡！疑染禽流感　科學家估「數千隻恐已病死」

快訊／日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

30歲泰女「自導自演」拍被綁架片！　為還賭債詐騙父母10萬

印度草本廠商涉不實廣告聲稱有療效　部分產品台灣有販售

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位　日媒：速度快得驚人

泰國108人渡輪「海上起火」濃煙狂竄　乘客驚慌跳海求生

提前感知地震「吠20s叫醒媽」　機靈邊牧跳回床鋪肉身守護！

ENERGY登大巨蛋跳《放手》超帥　《某年某月某一天》全場齊點燈

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

4/3花蓮7.2強震 各地影像全紀錄

貓熊「福寶」回大陸！　千名南韓粉絲撐傘送行淚崩現場

太魯閣強震後空拍畫面曝　涼亭被土石淹沒成孤島！

蘇花遇強震前車遭巨石狠擊　落石緊追！駕駛飆速倒退求生

強震晃倒魚缸養10年魚亡　爸負傷自責：沒來得及扶

地震！女急帶26KG愛犬逃生 老公被遺忘緊跟後頭衝屋外

婁峻碩婚禮不邀五堅情成員秒變臉　邱鋒澤示好媒體「要先等開機」XD

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

聯合國人權理事會通過決議　要求停止對以色列所有軍售

「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

南極逾530企鵝集體死亡！疑染禽流感　科學家估「數千隻恐已病死」

快訊／日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

30歲泰女「自導自演」拍被綁架片！　為還賭債詐騙父母10萬

印度草本廠商涉不實廣告聲稱有療效　部分產品台灣有販售

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位　日媒：速度快得驚人

泰國108人渡輪「海上起火」濃煙狂竄　乘客驚慌跳海求生

台中新3大醫療園區投入262億　建商率先插旗

瑀熙愚人節前夕閃婚「路人」　揭老公身份：你們有時間好好認識

破百國家、國際組織慰問台灣　總統府：誠摯感謝

統一獅隊史首度開季4連勝　餅總：想辦法延續下去

《青春18x2》搭許光漢愛上台灣！　清原果耶繁中問候強震「希望平安」

「花蓮馮迪索」跑贏山崩影片瘋傳　經銷商PO文急尋車主：趕快回廠

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

高雄史上最大投資額聯開案捲土重來　估將創350億投資價值

快訊／新店酒品公司火警「頂樓全面燃燒」！84消防員灌救中

中壢燒烤店大火「客人緊急疏散」　打火兄弟出動灌救1小時

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

「台灣避難所」衝上日本X熱搜第1名

17歲選手遭一腳踢中腹部　心臟驟停亡

台北101遇地震毫髮無傷　CNN曝2關鍵設計

美20高中生「住天王星隔壁」　目睹傾斜嚇壞

日學者：台強震倒塌大樓有1共同點

為父報仇！他在法庭朝兇手開6槍　法官逃跑

即／日本捐款破1億日幣！5萬人搶報恩

兒把壓歲錢全捐台灣　日家長曝超暖對話

CNN：台灣抗震成效驚人「花蓮隔天異常平靜」

蝸牛「復活」集體大逃亡　廚房淪陷影片曝

台積電震後10小時復原7成　日經：工程師全出動

女搭電梯遭狂毆　韓男落網喊：不爽女生不用當兵

金正恩攜愛女視察　傘兵訓練多人墜地死傷

美股重挫530點　台積電ADR跌1.65％

更多熱門

相關新聞

搜救犬Wilson猛鑽巨石　初任務建功

搜救犬Wilson猛鑽巨石　初任務建功

7.2強震重創花蓮太魯閣，花蓮搜救犬隊帶著搜救犬Wilson、Hero和Fancy抵達砂卡礑步道執行搜救任務，其中體型最嬌小的Wilson率先在搜救熱點找到罹難者，展現出色的嗅覺與敏銳洞察力。

台積電震後10小時復原7成　日經：工程師全出動

台積電震後10小時復原7成　日經：工程師全出動

強震致社宅外牆龜裂　住宅處會勘無結構疑慮

強震致社宅外牆龜裂　住宅處會勘無結構疑慮

手機按一下就捐款！　4大APP花蓮強震募款專戶一次看

手機按一下就捐款！　4大APP花蓮強震募款專戶一次看

砂卡礑6人失聯　85人6犬挺進開挖搜救

砂卡礑6人失聯　85人6犬挺進開挖搜救

關鍵字：

花蓮強震花蓮地震花蓮大樓921大地震7.2強震美國專家CNN921地震

讀者迴響

熱門新聞

花蓮02：35發生有感地震　台北狂搖10秒

快訊／孟耿如發文道歉「真的錯了」：這是我選的婚姻

傅崐萁花蓮家中慘況曝　「人們會堅毅恢復心愛的家園！」

快訊／花蓮強震再添2死　全遭土石掩埋

巨石砸邊坡修復員　夫心痛看妻在懷中斷氣

山海關大樓外觀出現裂痕　住戶急收家當

台北101上班遇地震　89F前員工曝「災難片場景」

多縣市深夜突颳強風！一堆網友怕到不敢睡

快訊／12:50花蓮近海規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

2男星逆風挺黃子佼！

5口遭活埋　家屬：山崩前才通電話

快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃

「台灣避難所」衝上日本X熱搜第1名

曝網美妻出軌「不計其數的性行為」！夫怒告

懂得人都不想交往的三大星座！

更多

最夯影音

更多
提前感知地震「吠20s叫醒媽」　機靈邊牧跳回床鋪肉身守護！

提前感知地震「吠20s叫醒媽」　機靈邊牧跳回床鋪肉身守護！
ENERGY登大巨蛋跳《放手》超帥　《某年某月某一天》全場齊點燈

ENERGY登大巨蛋跳《放手》超帥　《某年某月某一天》全場齊點燈

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

4/3花蓮7.2強震 各地影像全紀錄

4/3花蓮7.2強震 各地影像全紀錄

貓熊「福寶」回大陸！　千名南韓粉絲撐傘送行淚崩現場

貓熊「福寶」回大陸！　千名南韓粉絲撐傘送行淚崩現場

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面