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文大短報缺額案　校友總會籲盡快完成調查「校長應知所進退」

▲▼中國文化大學校長王子奇。（圖／記者湯興漢攝）

▲文大爆發短報缺額，校長王子奇被校友總會點名「應知所進退」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學首度爆發4所大學短報招生缺額離譜狀況，現已有2校長請辭或被解聘。文大校長王子奇仍未請辭，文大校友總會今（19日）發出聲明，請教育部盡快完成調查，呼籲校方應主動說明事件始末，以及導致決策過程失靈的內稽內控問題與改善措施，並開誠布公道歉，還點名王子奇「決策者知所進退」。

大學分發入學今年首度爆發文化大學、佛光、真理、大葉大學等4校短報缺額違規行為。事發後，真理大學校長陳奇銘在8月底被董事會解任，之後佛光大學校長何卓飛也請辭負責，目前剩下王子奇與大葉大學校長方文昌尚未請辭下台。

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儘管王子奇日前透過學校公關對外表示，「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」。但文大校友總會仍對此不滿，召開會議後，在今天發出聲明，並提出四點呼籲，包括要求「決策者知所進退」。

文大校友總會表示，短報缺額事件發生後，校友總會理監事提請文大說明原委，校方的回應是「逕向教育部報告，不公開回應說明事件發生原委」，且校方刻意忽視學校基層心聲與意見，校長王子奇也僅針對校內教職員道歉處理不週，卻忽略其他學校利害關係人，以上種種讓部分校友產生疑慮，擔憂學校未來發展的前景，故而召開臨時會議，並在今天公布校友總會的聲明書。

文大校友總會表示，呼籲教育部盡快完成調查，公布學校違法情節，確保公正透明，也呼籲校方展現大學的誠信與負責任態度，主動說明短報缺額事件的始末，以及導致決策過程失靈的內稽內控問題與改善措施，並向教職員、家長、校友等利害關係人開誠布公道歉，「決策者知所進退」，才能符合大學道德圭臬，維繫校譽不墜。

校友總會也提醒董事會，應積極傾聽基層教職員工心聲與意見，即使面對少子化，也應合法、合理、合情及遵守社會道德規範。

對於文大校友總會的訴求，文大公共事務室稍早回應，「校方感謝校友們對母校之關心。本校辦學始終遵循創辦人治校理念，並虛心接受各方善意建言。」

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