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華碩新一代AI伺服器來了！搭載輝達H200平台　將於10月出貨

▲華碩推出全新AI伺服器ESC N8-E11系列，搭載最新NVIDIA HGX H200平台，兼具頂尖效能與卓越穩定性。（圖／華碩提供）

▲華碩推出全新AI伺服器ESC N8-E11系列，搭載最新NVIDIA HGX H200平台，兼具頂尖效能與卓越穩定性。（圖／華碩提供）

記者楊絡懸／台北報導

華碩（2357）18日宣布，推出全新AI伺服器「ESC N8-E11系列」，搭載最新輝達（NVIDIA）HGX H200平台，兼具頂尖效能與卓越穩定性。值得注意的是，華碩伺服器事業群業績不斷成長突破，日前更傳捷報取得訂單，展現華碩推動全球最強AI解決方案的高度行動力及領先地位，未來也將持續攜手前瞻企業共同開創未來契機，引領產業生態系。

華碩表示，新一代ESC N8-E11伺服器預計10月出貨，同時也是華碩在「追尋無與倫比」之路的重大里程；透過積極協助客戶，開發散熱解方，以最佳化總體電源使用效率（PUE），確保每台AI伺服器均能提供絕佳效能和功耗，為AI世代挹注穩健動能。

資料顯示，華碩ESC N8-E11系列伺服器採用NVIDIA HGX架構，配備2個第5代Intel Xeon可擴充處理器，以及8個NVIDIA H200 Tensor Core GPU，並支援多達10+1個PCI Express (PCIe)插槽、32個DIMM、10個NVMe與雙10G LAN，能滿足各式運算需求，彈性十足。

為了先進GPU互聯打造的ESC N8-E11伺服器，內建NVLink技術，再加上專屬的1 GPU對1網路卡（MIC）拓撲結構，無論執行AI、機器學習或高效能運算（HPC）等數據密集型任務，皆可坐享無懈可擊的巨量傳輸。

此外，華碩指出，ESC N8-E11伺服器另支援氣冷和D2C（Direct to Chip）液冷解決方案，搭配CPU和GPU氣流通道，可成就極致散熱，提升能源效率與系統節能，即使是在最嚴苛的環境下，也能維持高效穩定運作，期盼成為企業釋放AI潛力、驅動升級轉型的首選。

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