吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

▲吃魚丸湯竟撈到一條迷你蜈蚣。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

外食最怕出現「蛋白質」加料！一名網友透露，吃魚丸湯時，竟撈到一條蟲蟲屍體，牠已被煮熟呈現捲曲狀態，讓原PO崩潰求問「 這應該是吻仔魚對吧？」文章曝光後，網友紛紛哭笑不得回應，「吻仔蚣」、「幼齒五毒湯，好料不要客氣」、「很補耶...賺到了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他吃魚丸湯時，手上的湯匙卻突然撈到「異物」，讓他傻眼求問「 這應該是吻仔魚對吧？」

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畫面可見，煮熟的蟲體已呈現捲曲狀態，身上非常多隻腳，還有長長的觸角，而塑膠袋只剩下清湯，推測原PO已經吃完了，沒想到喝剩下的餘湯，竟會撈到一條「超補蛋白質」。

文章曝光後，引來千名網友胡鬧回應，「很補耶...賺到了」、「破掉的隱形眼鏡啦」、「對，吃下去補充蛋白質」、「可惜不是泡酒」、「幼齒五毒湯，好料不要客氣」、「老闆娘的假睫毛」、「夭壽...」「我覺得是海馬」、「是中藥材，老闆用心熬的湯，難得不是出現蟑螂」、「這家老闆下重本了」、「五毒湯，賺了」、「沒事兒，只是長了很多腳的吻仔魚」。

不少網友認為是小蜈蚣，「吻仔蚣」、「百足吻仔魚」、「小小蜈蚣？」「隱藏版的異色小蜈蚣」、「其實是蜈蚣丸湯！只是這隻提早出生而已」、「蜈蚣寶寶」。

說到蜈蚣湯，日前一名網友也崩潰分享，買了一碗蛋花湯，塑膠袋裡頭出現一條驚悚動物屍體，結果大票網友頭皮發麻驚呼，本以為是蛇，結果是一條煮熟的超巨蜈蚣，「可怕，這我不行，也太大隻了，切菜都沒把他切成兩半」、「好大條」。

▼超巨蜈蚣飄在蛋花湯裡。（圖／翻攝爆廢公社）

