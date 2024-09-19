謝宇威、吳奕蓉領銜　南投客家文化節四大主題活動9／28登場

▲2024南投縣客家文化節自9月28日起跑，客家金曲歌王謝宇威獻唱代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣客家文化節將自9月28日起跑，縣政府指出，今年系列活動囊括四大主題：有客家金曲歌王謝宇威領銜的草地音樂會、紙風車劇團演出，以及邀請到金鐘視后吳奕蓉主講的客家名人講座，和國姓、水里客庄走讀一日遊，歡迎全國民眾踴躍參加。

「2024南投縣客家文化節～Hakka藝起來」記者會今天登場，由謝宇威親自獻唱原創客家山歌，並展示「鵲橋山歌對」道具，縣府秘書長洪瑞智，文化局長林榮森等多位局處長、副處長、參議秘書，縣議員暨水里鄉客家協會理事長陳淑惠，以及南投市長張嘉哲、南投縣客家協會理事長賴俊宏、南投市、中寮鄉、國姓鄉客協理事長吳銀梅、黃錦增、陳武藏等客籍士紳都到場，立委游顥、馬文君及縣議員簡千翔也都派代表出席共襄盛舉。

洪瑞智指出，今年南投縣客家文化節推出四大主題的系列活動：草地音樂會除由謝宇威、春麵樂團、愛客樂樂團、拷秋勤樂團、東東樂團及客家女聲黃于娟等接力演出，還有「埔里青少年管弦樂團」及本縣各客家協會帶來的聯合演出，更特別搭設「鵲橋」，要讓民眾沉浸式體驗「鵲橋山歌對」特殊風情。

紙風車劇團則演出《寶莉回家-桐花島的故事》戲碼，結合文化部長暨名作家李遠（小野）的《寶莉回家》與客家民間傳說中有關「天穿日」起源的故事；名人講座也特別邀請到曾獲2020年金鐘獎、去年出演熱門國片《周處除三害》的客家名人吳奕蓉，分享一路成長打拚的心路歷程；「客庄走讀一日遊」規劃帶領民眾至南投客家文化重點發展區的國姓鄉及水里鄉，深度體驗南投客庄的獨特魅力。

縣府文化局補充，在親情公園的主場活動還安排「特色市集」、「客語闖關」、「遊園踩街互動演出」、「街頭藝術嘉年華」、及「多元族群美食體驗區」，以及「消費滿百抽福袋」及「滿額千元抽紅包」；其中只要通過「客語闖關」者，就有機會品嚐限量「多元族群美食體驗區」特色小點。

詳細活動資訊可至臉書「愛上南投客家」查詢：1. 紙風車劇團演出，9/28(六) 16:00-18:00（特色市集14:00開始），地點：中興新村親情公園；2. 草地音樂會，9/29(日) 16:00-18:00（特色市集14:00開始），地點：中興新村親情公園；3. 名人講座，時間：10/5(六)14:30，地點：中興高中演講廳；4. 客庄走讀一日遊，國姓鄉時間：10/6(日)9:00，報名網址： https://reurl.cc/0dZjq9，水里鄉時間：10/12(六)9:00，報名網址: https://reurl.cc/VM45Xb。