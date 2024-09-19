一腳踢死人！比賽中遭對手「狠踹後腦勺」　15歲足球小將倒地亡

▲ 多明格斯在比賽中遭人踢中後腦勺，造成嚴重內出血。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
巴拉圭一場足球比賽發生死亡事件，雙方隊伍在比賽中發生衝突，一名15歲球員遭對手一記飛踢正中後腦勺，傷重當場倒地，最終不幸死亡，令家屬悲痛不已。目前已有多人被傳喚作證，尚無任何人被捕。
根據Metro，15歲的多明格斯（Ismael Dominguez）在巴拉圭聯邦U15錦標賽中首度代表甲級足球聯賽隊伍「民族俱樂部」（Club Nacional）出戰，對陣博克龍FBC隊，但在比賽接近尾聲時，雙方隊伍發生衝突。
"EL NIÑO CAYÓ EN MIS BRAZOS" | |— Radio 1000 AM (@1000_am) September 16, 2024
Leonardo Vip, DT del Club Nacional de San Bernardino, confirmó que el video difundido es de la gresca, pero subrayó que no hay imágenes del momento en que patean a Ismael Domínguez.#1000Noticias #1000am https://t.co/GShBd3Fbca pic.twitter.com/v6XzAsL1HS
民族隊教練維特（Leonardo Vit）說明，當時多明格斯就在他身邊，在雙方對峙之下遭人從背後飛踢猛踹，正中他的後腦勺，下秒就倒在維特懷裡，接著還被其他人補踢了兩三腳。
醫護人員趕到後為他急救，但多明格斯當時已經沒有呼吸，送往亞松森的醫院後仍因傷重不治。驗屍結果顯示他後頸部遭到重擊，造成大量內出血而死。
父親悲痛表示，多明格斯一直夢想成為足球員，希望有朝一日能加入巴黎聖日耳曼，平常更是個模範學生，沒想到突然之間生命就走到盡頭。他的葬禮於17日舉行，數百名同學舉著白色汽球向他致敬，他的座位上也點起蠟燭，放上球衣。
DESGARRADOR |— El Nacional (@elnacionalpy) September 16, 2024
La imagen del pupitre vacío en el colegio del adolescente Ismael Domínguez, que murió tras recibir el golpe de otro joven durante un partido de fútbol
Sus compañeros y amigos, así como todo el país están conmocionados #ElNacional pic.twitter.com/Ei6GQaNSRq
俱樂部聲明哀悼，「這是場令人無法接受的悲劇，奪走一位有前途的天才，更重要的是奪走一條受人愛戴的生命。多明格斯之死出於球場上的暴力，我們強烈譴責這種行為」。
警方已針對這起事件展開調查，檢方傳喚多人作證，包括一名14歲男孩，但他們的描述「有多種版本」，尚無法確定犯人身分。
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