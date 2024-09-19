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一腳踢死人！比賽中遭對手「狠踹後腦勺」　15歲足球小將倒地亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 多明格斯在比賽中遭人踢中後腦勺，造成嚴重內出血。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭一場足球比賽發生死亡事件，雙方隊伍在比賽中發生衝突，一名15歲球員遭對手一記飛踢正中後腦勺，傷重當場倒地，最終不幸死亡，令家屬悲痛不已。目前已有多人被傳喚作證，尚無任何人被捕。

根據Metro，15歲的多明格斯（Ismael Dominguez）在巴拉圭聯邦U15錦標賽中首度代表甲級足球聯賽隊伍「民族俱樂部」（Club Nacional）出戰，對陣博克龍FBC隊，但在比賽接近尾聲時，雙方隊伍發生衝突。

民族隊教練維特（Leonardo Vit）說明，當時多明格斯就在他身邊，在雙方對峙之下遭人從背後飛踢猛踹，正中他的後腦勺，下秒就倒在維特懷裡，接著還被其他人補踢了兩三腳。

醫護人員趕到後為他急救，但多明格斯當時已經沒有呼吸，送往亞松森的醫院後仍因傷重不治。驗屍結果顯示他後頸部遭到重擊，造成大量內出血而死。

父親悲痛表示，多明格斯一直夢想成為足球員，希望有朝一日能加入巴黎聖日耳曼，平常更是個模範學生，沒想到突然之間生命就走到盡頭。他的葬禮於17日舉行，數百名同學舉著白色汽球向他致敬，他的座位上也點起蠟燭，放上球衣。

俱樂部聲明哀悼，「這是場令人無法接受的悲劇，奪走一位有前途的天才，更重要的是奪走一條受人愛戴的生命。多明格斯之死出於球場上的暴力，我們強烈譴責這種行為」。

警方已針對這起事件展開調查，檢方傳喚多人作證，包括一名14歲男孩，但他們的描述「有多種版本」，尚無法確定犯人身分。

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