收100萬賣清潔隊2職缺又圖利廠商！前新豐鄉長許秋澤判7年定讞

▲新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，因犯下收賄、圖利等罪，遭判刑定讞。（圖／翻攝自新豐鄉公所）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，為了籌措選舉經費，於2019、2020年間收受2位鄉民共100萬元的賄賂，安插鄉民的兒子擔任清潔隊員。另外也在公所採購口罩時，圖利特定廠商。許秋澤一二審均遭判刑7年，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

國民黨籍的許秋澤自2018年12月25日擔任新豐鄉第18屆鄉長，到了2022年尋求連任之際，在投票日前2個月爆發購買口罩圖利廠商案件，遭檢廉搜索帶回偵訊，並向法院聲請羈押禁見獲准。由於當時鄉長選舉僅2人參選，許秋澤遭羈押後，讓對手徐煒傑輕鬆獲勝，當選第19屆新豐鄉長。

而本案判決指出，許秋澤當選鄉長後，2019年間收受黃姓鄉民50萬元，希望安插其子進入清潔隊。當時清潔隊開出職缺後，僅黃姓鄉民的兒子1人前來投遞履歷，並且符合錄取資格，再加上許秋澤的示意，黃姓鄉民的兒子順利進入清潔隊。第二年的2月間，許秋澤再收受另一位鄉民50萬元，打算安插其持有職業大貨車駕照的兒子，進入清潔隊。而清潔隊公告職缺後，也僅有鄉民的兒子1人符合資格並遞履歷，在許秋澤的示意下，也順利進入清潔隊。

到了2022年4月間，因疫情升溫緣故，新豐鄉民代表會通過880萬元的預算，採購醫療用口罩發放給鄉內2萬2,000戶。許秋澤為圖利特定廠商，竟向當時負責採購的主任秘書、民政科長等人說：「可以跟施小姐講一下口罩案的事情」、「施小姐的品質好的話就盡量讓她做啦」，圖利特定廠商。最後經過一番操作後，廠商也以879萬9900元得標。案經檢廉單位查獲，將許秋澤聲押禁見獲准，並提起公訴。

許秋澤一二審均被認定犯下「不違背職務收賄罪」以及「圖利罪」，判刑7年、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。此外，本案中新豐鄉公所前主任秘書劉嘉佑、前秘書許彩鳳等人也遭到起訴，但2人一審分別判刑2年、1年10月，均獲緩刑，各支付公庫40萬、30萬元，均須接受3場法治教育課程，先行定讞。