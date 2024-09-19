超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕：已成SOP

網新中心／綜合報導

日前一位女球迷在大巨蛋觀眾席換衣露內衣，引起討論。對此有律師透露這行為已經成為一個SOP。

有網友16日晚間在爆廢公社貼影片，一位正妹龍迷在大巨蛋看球，而她穿透明薄紗，竟然直接在觀眾席換上球衣，露出粉紅色內衣和傲人長輩，從影片中可見，她說，「很害羞欸，直接弄掉喔，真的假的。」換完後她比了個讚。

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▲味全龍女球迷換衣。（圖／爆廢公社，下同）

該位女球迷是寫真網紅「映辰」，IG有超過9萬人追蹤，常貼出大尺度辣照。對於被人酸染黃球場，映辰說，「哪裡被染黃？你要不要多看看時尚雜誌、國外名呢，現在很多穿搭裡面都直接穿法式內衣耶」也有人說「為什麼這麼挺，是假的嗎」，映辰回，「我是隆乳沒有錯。」

律師王至德在臉書粉專《法老王-王至德律師》發文表示，近幾年不少網紅為了增加知名度，先在網路上請人分享照片或影片，等到被媒體報導後，再放出本人的Facebook或Instagram，「神到了！超兇女球迷！」，藉此炒知名度，增加流量。

王至德表示，一開始可能只是正妹穿著比較露，後來很多人都在用這個套路，就變成得要有特色，因此開始出現各種故意製造特別情境的影片。尤其像最近在大巨蛋公然換上衣的「超胸女球迷」。新聞報導的時候，自己就說很快就會有人「神」到她的IG，果然，不到24小時，IG就被「找」到了。

王至德透露，事情總是這麼巧，只要被報導，正妹本尊IG就會很快被找到，這種「影片(照片)流出」=>「網友大量分享」=>「報導」=>「很快找到本人IG」的SOP幾乎是定律了。