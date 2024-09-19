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嫁94歲病翁！54歲女律師1年後當「收屍隊」奪產　 女兒怒告結局曝

中國女律師嫁93歲富翁，1年後當「粉紅收屍隊」奪產！英國法院判決讓她計畫破滅。（翻自《每日郵報》）

▲54歲的秦桂香認識94歲的哈靈頓僅11個月就結婚。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

一名大陸退休女律師、現年54歲的秦桂香（Guixiang Qin，音譯），在2019年與93歲英國阿公哈靈頓（Robert Harrington）結婚，不過哈靈頓隨即在隔年5月過世，秦桂香指稱握有哈靈頓的遺囑，要把所有財產留給她。但哈靈頓的70歲獨生女蘭麗（Jill Langley）不服，認為哈靈頓的遺囑有異狀，於是告上法院。最新判決出爐，讓秦桂香踢到鐵板，奪產計畫破滅。

據英國《每日郵報》報導，哈靈頓原本的妻子在2018年過世，但隨即在一場活動上，認識秦桂香，兩人在2019年2月開始同居，最後更辦理結婚。不過在2020年5月哈靈頓過世，享壽94歲，據悉兩人的婚姻僅11個月，秦桂香隨即主張，哈靈頓生前留有遺囑，要把所有財產留給秦桂香。

不過哈靈頓獨生女蘭麗認為，這份遺囑有問題，於是提起訴訟。蘭麗說，父母生前努力經營屠宰生意而致富，她不甘心父母辛辛苦苦賺來的錢，就這樣被外人奪走。她也毫不客氣地說，「要不是父親有錢，不會有人願意嫁給一個93歲的老頭」。

根據法庭文件顯示，蘭麗這方提出的證據指出，哈靈頓在與秦桂香「結婚」時，哈靈頓明顯身體相當虛弱，無法正常站立，更無法說出秦桂香的名字。此外，哈靈頓在死前2個月，號稱立下這份「要把所有財產給秦桂香」的遺囑，但當時的哈靈頓，明顯「心智衰弱」，而且遭到秦桂香的控制。因此最後中央倫敦地方法院（Central London County Court）採納上述意見，「剝奪」秦桂香全權處理哈靈頓遺產的權利，換句話說，蘭麗獲得勝訴。

雖然蘭麗有權獲得父親遺產，但根據英國法律規定，在哈靈頓留下的68萬英鎊（約新台幣2856萬元）的遺產中，蘭麗僅能獲得20萬英鎊（約新台幣840萬元）。身為「合法配偶」的秦桂香，依然可以獲得47.5萬英鎊（約新台幣1995萬元）的遺產，但她也必須支付13.9萬元（約新台幣584萬元）的法律費用。

蘭麗說，她提起這個訴訟的目的，不在於錢，而在於「原則」。她也希望透過這個案例，讓更多有類似狀況的家庭可以注意。


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