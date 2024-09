嫁94歲病翁！54歲女律師1年後當「收屍隊」奪產　 女兒怒告結局曝

▲54歲的秦桂香認識94歲的哈靈頓僅11個月就結婚。(翻自臉書)

圖文/鏡週刊

一名大陸退休女律師、現年54歲的秦桂香(Guixiang Qin,音譯),在2019年與93歲英國阿公哈靈頓(Robert Harrington)結婚,不過哈靈頓隨即在隔年5月過世,秦桂香指稱握有哈靈頓的遺囑,要把所有財產留給她。但哈靈頓的70歲獨生女蘭麗(Jill Langley)不服,認為哈靈頓的遺囑有異狀,於是告上法院。最新判決出爐,讓秦桂香踢到鐵板,奪產計畫破滅。

據英國《每日郵報》報導,哈靈頓原本的妻子在2018年過世,但隨即在一場活動上,認識秦桂香,兩人在2019年2月開始同居,最後更辦理結婚。不過在2020年5月哈靈頓過世,享壽94歲,據悉兩人的婚姻僅11個月,秦桂香隨即主張,哈靈頓生前留有遺囑,要把所有財產留給秦桂香。

不過哈靈頓獨生女蘭麗認為,這份遺囑有問題,於是提起訴訟。蘭麗說,父母生前努力經營屠宰生意而致富,她不甘心父母辛辛苦苦賺來的錢,就這樣被外人奪走。她也毫不客氣地說,「要不是父親有錢,不會有人願意嫁給一個93歲的老頭」。

The daughter of a 94-year-old man who was lured into a “predatory marriage” with a woman 39 years his junior has won a court battle over a £700,000 estate https://t.co/zXrZAWXlPa